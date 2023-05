Levering gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne komt langzaam van de grond

Gevechtsvliegtuigen, bij voorkeur F-16's, staan bovenaan de wensenlijst van Oekraïne. Het Westen is niet onverdeeld enthousiast, maar lijkt langzaam maar zeker ook dit keer overstag te gaan. Dit is de stand van zaken.

De situatie is te vergelijken met de eerdere levering van tanks en HIMARS-raketten. Ook toen reageerde het Westen weifelend op het verzoek van Kyiv. Maar de wapens gingen uiteindelijk alsnog naar Oekraïne. En het wordt steeds waarschijnlijker dat de gevechtsvliegtuigen zullen volgen.

Premier Mark Rutte liet al meerdere keren doorschemeren dat Nederland bereid is Oekraïne F-16's te leveren. Dat deed hij begin mei nog tijdens het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Nederland. "Er zijn geen taboes en we werken er intensief aan. Maar we zijn er nog niet", zei Rutte toen.

"We hebben het over een aantal concrete dingen gehad, maar die kan ik nu niet delen. Misschien op een andere dag", vulde Zelensky aan. De Oekraïense president zei wel het gevoel te hebben dat er meer steun vanuit Nederland zou komen.

In zijn Britse evenknie Rishi Sunak vond Rutte dinsdag een medestander. Tijdens een zeldzame bijeenkomst van de Raad van Europa kondigden de twee premiers een coalitie aan om de gevechtsvliegtuigen te leveren. Details deelden ze nog niet.

Zelensky reageerde alvast verheugd op de beslissing. Hij noemde het een "goede start" voor de coalitie en bedankte de betrokken landen. De Oekraïense president hoopt vooral dat zijn rondreis door Europa van de afgelopen weken vruchten afwerpt. Het liefst in de vorm van de zo gewenste F-16's.

Overigens hebben de Britten zelf geen F-16's om weg te geven. Nederland heeft die wel, 24 om precies te zijn. De vraag is hoeveel toestellen Nederland bereid is aan Oekraïne te doneren. Ook is het onduidelijk wanneer dat moet gebeuren. Over dat soort details heeft Rutte nog niks gezegd.

Nederlandse F-16 tijdens een trainingsmissie. Foto: Ministerie van Defensie

Sommige (beoogde) leden van de coalitie houden de boot nog af. Frankrijk en België hebben beloofd Oekraïense piloten te trainen, zodat ze F-16's kunnen besturen. Maar de vliegtuigen aan Oekraïne geven, is voor beide landen een brug te ver.

Duitsland en Italië lieten tijdens bezoeken van Zelensky weten Oekraïne te blijven steunen zolang dat nodig is. Maar ze hebben zich nog niet gevoegd bij de groep landen die vliegtuigen wil leveren.

Ook de Verenigde Staten houden de hangar met F-16's voorlopig op slot. De VS vreest dat Oekraïne de gevechtsvliegtuigen zal gebruiken om doelen in Rusland aan te vallen. De Amerikanen zitten er niet op te wachten om zelf bij een oorlog met Rusland betrokken te raken.

Omdat de F-16 van Amerikaanse makelij is, hebben andere landen toestemming van de VS nodig om ze te kunnen leveren. Dáár lijken de Amerikanen wel voor te porren, al hebben ze die toestemming nog niet gegeven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk zet de VS al langer onder druk om dat te doen.

Het zal nog lang duren voordat Oekraïne F-16's kan inzetten tegen Rusland. De Oekraïense piloten moeten sowieso nog worden opgeleid. Dat gaat zeker maanden duren.

Daarnaast zijn veel militaire bases en andere infrastructuur in Oekraïne beschadigd geraakt door Russische bombardementen. Daardoor heeft het Oekraïense leger maar weinig geschikte plekken om de vliegtuigen te laten opstijgen en landen of zelfs maar te stallen.