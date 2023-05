Bondskanselier Scholz belooft Oekraïne Duitse steun 'zolang als nodig is'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is zondag door de Duitse president Frank-Walter Steinmeier ontvangen in Berlijn. Daarna hield hij een persconferentie met Olaf Scholz. De bondskanselier beloofde Oekraïne steun "voor zolang als nodig is".

Het is het eerste bezoek van de Oekraïense leider aan Duitsland sinds Rusland zijn land binnenviel. Zelensky landde in de nacht van zaterdag op zondag iets na middernacht in Berlijn.

De Oekraïense president bevestigde zijn komst via Twitter. "Al in Berlijn", schreef hij. "Wapens. Groot pakket. Luchtverdediging. Reconstructie. EU. NAVO. Veiligheid", voegde hij eraan toe. Duitsland heeft zaterdag zijn grootste wapenpakket voor Oekraïne tot dusver toegezegd. Het steunpakket heeft een waarde van 2,7 miljard euro.

Zelensky bezocht het presidentiële slot Bellevue voor een gesprek met Steinmeier. Daar tekende hij het gastenboek. "In de zwaarste periode in de recente geschiedenis van Oekraïne bleek Duitsland een ware vriend en betrouwbare bondgenoot te zijn", schreef Zelensky in het Engels. Hij sloot af met de woorden: "Glorie aan Oekraïne. Danke Deutschland."

Scholz noemt komst Zelensky 'sterk signaal'

Na zijn bezoek aan Steinmeier hield Zelensky een persconferentie samen met bondskanselier Scholz. Zelensky's komst is volgens Scholz een "sterk signaal". De bondskanselier beloofde dat Duitsland en zijn partners Rusland "verantwoordelijk zullen houden voor zijn wandaden".

Ook zei Scholz dat Oekraïne klaar is voor vrede, maar dat dat niet betekent dat het conflict met Rusland bevroren moet worden. Een door Rusland opgestelde deal werkt volgens hem niet. "Rusland moet zijn troepen terugtrekken. Op een andere manier gaat het niet werken."

Zelensky gaf aan dat zijn land openstaat voor externe vredesvoorstellen, maar dat die gebaseerd moeten zijn op de voorwaarden van Oekraïne. Ook zei de president dat hij gelooft in het succes van het aanstaande tegenoffensief van zijn land.

De Oekraïense president zei ook dat hij Duitsland voor altijd dankbaar is voor de steun die zijn land krijgt. Hij zei dat "de Duitse steun Oekraïense levens redt". Ook gaf hij aan dat hij hoopt dit jaar nog de Oekraïense overwinning in het conflict met Rusland "onomkeerbaar" te maken.

0:45 Afspelen knop Zelensky brengt bezoek aan Duitse bondskanselier

Zelensky en Scholz vliegen zondagmiddag naar Aken

In de loop van de middag krijgt Zelensky in Aken de prestigieuze Karelsprijs toegekend. Hij zal samen met Scholz naar de stad reizen met het Duitse regeringsvliegtuig. De Karelprijs wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan mensen die zich inzetten voor de Europese eenheid.