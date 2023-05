Stad Oekraïense deelnemers Songfestival kort voor optreden aangevallen

Delen via E-mail

Kort voordat Oekraïne zaterdag aan de beurt was op het Eurovisie Songfestival, is de Oekraïense stad Ternopil aangevallen door de Russen. De leden van de Oekraïense inzending TVORCHI zijn afkomstig uit die stad.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Ternopil en hoofdstad Kyiv zijn aangevallen. Dat gebeurde voor en tijdens het optreden van TVORCHI. Of er ook gewonden zijn gevallen in de hoofdstad, is niet bekend. Rusland heeft nog niet gereageerd op de Oekraïense beschuldigingen.