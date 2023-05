Italiaanse premier belooft Zelensky te steunen tot Oekraïne de oorlog wint

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft haar volledige steun uitgesproken aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ze zei donderdag onbeperkt hulp toe op alle gebieden in de oorlog met Rusland. "Vrede krijg je niet door overgave. Wij zetten in op een overwinning van Oekraïne."

Zelensky is op bezoek in Italië. Hij sprak daar ook met de paus en president Sergio Mattarella. Zondag doet de Oekraïense president Duitsland aan. Dat wordt het negende land dat Zelensky bezoekt sinds Rusland zijn land is binnengevallen.