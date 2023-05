Rusland geeft terugtrekking rond Bakhmut toe, Oekraïne zegt door linies te breken

Rusland heeft vrijdag voor het eerst toegegeven terrein te verliezen rond Bakhmut. De Russische troepen trekken zich ten noorden van de stad terug. Oekraïne beweert ook ten zuiden van de stad door de Russische linies te breken.

Oekraïne is sinds dinsdag bezig met een tegenaanval bij Bakhmut, dat al maanden het heftigste strijdtoneel in de oorlog is. Moskou ontkende eerder dat de troepen werden teruggedrongen door de Oekraïense aanvallen.

Volg nieuws over de oorlog in Oekraïne Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Oekraïne ten noorden van de stad met meer dan duizend manschappen en zeker veertig tanks vecht. Het bevestigt dat de Russiche troepen zich "terugtrekken naar strategische locaties".

Volgens Wagner Group-leider Yevgeny Prigozhin verloopt de terugtrekking van de Russische troepen ten noorden van Bakhmut "paniekerig en wanordelijk". De huurlingenbaas zegt dat de grootste weg die vanuit het westen naar Bakhmut leidt, nu weer in handen is van Oekraïne.

Oekraïne zou ook in zuiden oprukken in groot offensief

De Oekraïense strijdkrachten beweren op Telegram ook ten zuiden van Bakhmut door de Russische linies te breken. Het dorp Ivanivske zou daar al bevrijd zijn.

Beide partijen bevestigen daarmee dat Oekraïne bezig is met de grootste tegenaanval in maanden. Van het langverwachte lenteoffensief wil Oekraïne nog niet spreken.

Mogelijk willen de Oekraïense strijdkrachten Bakhmut omsingelen om daarna te proberen de stad helemaal te heroveren. Volgens een woordvoerder van de oostelijke troepen van Oekraïne is er in drie dagen tijd een gebied heroverd waar de Russen "weken voor hebben moeten vechten".