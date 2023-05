Overzicht Russen claimen succes, Wagner en Oekraïne zeggen iets anders

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Het Russische leger stelt dat de opmars in Bakhmut nog altijd doorgaat, ook al zei Oekraïne dinsdag het tegenovergestelde. Wagner-baas Yevgeny Prigozhin stelde juist dat het de Russen niet meezit in Bakhmut, waardoor de situatie tussen hem en het Kremlin opnieuw gespannen lijkt.

Oekraïne meldde dinsdag dat het terrein had gewonnen op de Russen in Bakhmut. In die stad wordt al maanden zwaar gevochten. Ook bevestigde een bron binnen het Oekraïense leger het gerucht dat Russische eenheden de Oost-Oekraïense stad zouden verlaten.

Prigozhin, de leider van het Wagner-huurlingenleger, had voor de claim van Oekraïne al ongeveer hetzelfde gezegd. Hij meldde dat een Russische infanteriebrigade op de vlucht was geslagen. Zo'n brigade bestaat doorgaans uit enkele duizenden militairen, meldde persbureau Reuters.

Prigozhin vreest een verdere Oekraïense opmars. Maar Moskou zegt juist dat de Russische opmars nog altijd doorgaat, bleek woensdag.

Volgens het Russische defensieministerie is de zorg van Prigozhin dan ook nergens voor nodig. Het zijn juist de Russen die oprukken in het westen van Bakhmut, stelt het Kremlin. Volgens Russische staatsmedia krijgen de troepen aan de flanken van de stad assistentie van de paramilitairen van Wagner. Prigozhin zegt juist dat de Oekraïners oprukken aan die flanken.

De Wagner-baas ligt vaker met het Kremlin overhoop. Afgelopen week klaagde hij nog dat hij te weinig munitie kreeg, waarna de munitieleveringen door het Kremlin werden opgeschroefd. Ook werd Prigozhin eerder dit jaar het recht ontnomen om Russische gevangenen te ronselen voor zijn privéleger. Volgens Reuters is die stap gezet omdat andere Russische bewindslieden vonden dat hij te veel macht kreeg.

Oekraïne moet zich langer voorbereiden op offensief

Ook bleek woensdag dat Oekraïne meer tijd nodig heeft om het langverwachte tegenoffensief tegen Rusland voor te bereiden. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die in een gesprek met de BBC en andere media uitlegde dat zijn land nog steeds wacht op meer wapenleveringen.

Oekraïne maakt er geen geheim van voorbereidingen te treffen om de Russische invasiemacht aan te vallen. Zelensky zei dat zijn troepen er klaar voor zijn, maar nog wachten op meer materieel van buitenlandse bondgenoten. Het gaat onder meer om gepantserde voertuigen.

De president stelde voldoende middelen te hebben voor een succesvolle aanval. Wel sprak hij de vrees uit dat aan Oekraïense zijde veel doden kunnen vallen als het offensief te vroeg wordt ingezet. "We zouden veel manschappen verliezen en dat is onacceptabel. En dus moeten we wachten. We hebben iets meer tijd nodig."

Kort voor de bekendmaking van Oekraïne werd duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk langeafstandsraketten heeft geleverd aan het land. Het land gaat daarmee, net als eerder met tanks, verder dan de Verenigde Staten.

Niet eerder kreeg Oekraïne namelijk raketten die zo ver kunnen vliegen. De Storm Shadow-raketten hebben een bereik van zo'n 250 kilometer. De Amerikanen zijn vooralsnog huiverig om projectielen voor langere afstand te leveren. Wel heeft het land in februari aangekondigd GLSDB-raketten met een bereik van 150 kilometer te sturen.

Door het grote bereik van de raketten kunnen de Oekraïners door Rusland bezette gebieden in Oost-Oekraïne en op de Krim bereiken. Oekraïne zou de Britten hebben verzekerd dat de raketten niet worden ingezet voor doelen binnen Rusland.

Oekraïne schiet voor het eerst hypersonische raket uit de lucht

Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet weten dat Oekraïne afgelopen week voor het eerst een hypersonische raket heeft neergehaald. Het Pentagon bevestigde daarmee de mededeling van het Oekraïense leger, dat zaterdag al van een "historische gebeurtenis" sprak.

Het gaat om de Russische Kinzhal-raket, die bekendstaat als een zeer geavanceerd en moeilijk uit de lucht te schieten wapen. De Russische president Vladimir Poetin heeft het wapen "onkwetsbaar" genoemd voor westerse luchtafweer. De Oekraïners en Amerikanen zeggen dat het met het Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingssysteem in de nacht van woensdag op donderdag toch is gelukt om de raket boven Kyiv te onderscheppen.

De Kinzhal, dat Russisch is voor dolk, is lastig uit de lucht te schieten omdat die extreem hoog en snel kan vliegen. Hij wordt in ieder geval sinds maart gebruikt om bijvoorbeeld brandstofopslagplaatsen aan te vallen. Het neerhalen van de hypersonische raket betekent een groot militair succes voor Oekraïne.

VS beschuldigt Zuid-Afrika van wapenleveringen aan Rusland

Verder denken de Verenigde Staten dat Zuid-Afrika in het geheim wapens aan Rusland heeft geleverd. De Amerikaanse ambassadeur in Pretoria is er volgens het Zuid-Afrikaanse News24 van overtuigd dat een schip in de haven van Kaapstad vijf maanden geleden is volgeladen met wapens en munitie voordat het terugvoer naar Rusland.

Dat zou tussen 6 en 8 december 2022 zijn gebeurd. Toen leidde de aanwezigheid van het Russische schip ook al tot speculaties over wapenleveringen.

Ambassadeur Reuben Brigety zegt dat hij zo zeker is van zijn zaak dat hij zijn leven zou verwedden. De VS neemt dit zeer hoog op en de ambassadeur noemt het bewapenen van Rusland "buitengewoon ernstig".