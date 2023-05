VK levert langeafstandsraketten aan Oekraïne, tegenoffensief vergt meer tijd

Het Verenigd Koninkrijk heeft Oekraïne voorzien van langeafstandskruisraketten. De al lang door Kyiv gewenste wapens zouden een rol kunnen spelen in het verwachte tegenoffensief van Oekraïne. Voor de voorbereidingen van dat offensief heeft Oekraïne meer tijd nodig, meldde president Volodymyr Zelensky donderdag.

Eerder dit jaar liet de Britse premier Rishi Sunak weten dat zijn regering overweegt Oekraïne te voorzien van langeafstandswapens. Het is niet de eerste keer dat het VK verder gaat dan de VS met wapenleveringen: de Britten kondigden als eersten aan moderne westerse tanks naar Oekraïne te sturen.

Tegelijk met het nieuws over de raketten werd donderdag duidelijk dat Oekraïne meer tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op het langverwachte tegenoffensief tegen de Russen. Dat zei Zelensky, die in gesprek met de BBC en andere media uitlegde dat nog steeds wordt gewacht op meer wapenleveranties.

De president stelde voldoende middelen te hebben voor een succesvolle aanval. Wel sprak hij de vrees uit dat aan Oekraïense zijde veel doden kunnen vallen als het offensief te vroeg wordt ingezet. "We zouden veel manschappen verliezen en dat is onacceptabel. Dus we moeten wachten. We hebben iets meer tijd nodig."