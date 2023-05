Oekraïne herovert terrein in Bakhmut, Russische eenheden zouden vertrekken

Oekraïne zegt terrein op Russische troepen te hebben gewonnen in het zwaarbevochten Bakhmut. Ook bevestigt een bron binnen het Oekraïense leger het gerucht dat Russische eenheden de Oost-Oekraïense stad zouden verlaten. Dat meldde Wagner-baas Yevgeny Prigozhin dinsdag.

Prigozhin meldde dat een Russische infanteriebrigade op de vlucht was geslagen. Zo'n brigade bestaat doorgaans uit enkele duizenden militairen, meldt persbureau Reuters. Prigozhin lag de afgelopen weken overhoop met het Kremlin, omdat hij vond dat Moskou zijn huurlingenleger te weinig munitie gaf.

Oekraïne meldt woensdag dat het inderdaad is opgeschoven in Bakhmut. Het Azovbataljon zou namens de Oekraïners een belangrijke terreinwinst van 6 vierkante kilometer hebben geboekt. Dat hele gebied zou nu nagenoeg vrij zijn van Russische soldaten. Daarnaast zouden krijgsgevangen zijn gemaakt en zeker vijfhonderd Russische lijken zijn gevonden.

Daarmee zou de schade voor Rusland in Bakhmut aanzienlijk zijn opgelopen. Maar Oekraïense bronnen melden dat Rusland nog steeds van plan is de stad helemaal in te nemen.

Bakhmut is al maanden toneel van zware gevechten, waarbij zowel Oekraïne als Rusland enorme verliezen lijdt. Voor Rusland was de stad een belangrijk doel in het winteroffensief dat grotendeels lijkt mislukt. Maar na maanden vechten is nog steeds geen van beide partijen doorgedrongen. De strijd om Bakhmut gaat volgens Reuters de geschiedenisboeken in als het bloedigste grondgevecht sinds de Tweede Wereldoorlog.