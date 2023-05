Kan iemand Poetin omleggen? Antwoorden op jullie vragen over Oekraïne

Via NUjij vroegen wij jullie om vragen voor defensie-expert Ko Colijn over de oorlog in Oekraïne. Lees zijn antwoorden in dit artikel.

Rusland

Lezer: Is de Russische bevolking nog steeds (grotendeels) onwetend of begint de waarheid zo langzamerhand toch door te druppelen?

Helaas, de Russische bevolking is in meerderheid nog gehersenspoeld, en dus vóór de Russische invasie in Oekraïne. De steun neemt wel af. Poetin durft nog niet alle beschikbare militairen op te roepen. Dat wijst op problemen bij de werving, maar ook op vrees voor protesten.

Ook uit andere maatregelen omtrent beveiliging en propaganda blijkt dat het Kremlin een meer kritische publieke opinie vreest. De lijkenzakken komen steeds vaker thuis. Repressie en strakke propaganda houden de protesten beperkt.

Wie geld heeft, vlucht het land uit. Dat hebben waarschijnlijk al 150.000 Russen gedaan. Dat zijn mensen die een redelijk goed leven en inkomen hadden.

Mariet: Is het niet mogelijk om Poetin om te leggen? En is dat verstandig?

Wie moet dat gaan doen dan? Oekraïne heeft er nu niet zoveel belang bij. Ten eerste is er in Rusland nog steun voor de oorlog, dus het zou waarschijnlijk de voorstanders voor een harde lijn helpen. Ten tweede is onduidelijk hoe Rusland zou reageren.

Een Oekraïense zege op het slagveld zou meer opleveren en Poetin intern verzwakken. Een verzet vanuit de Russische samenleving vind ik dan iets waarschijnlijker, Maar daar zie ik nog geen aanwijzingen voor.

Lezer: Eerder hadden de Russen het meeste uithoudingsvermogen, maar met de inzet van oude tanks en ammunitie denk ik dat zij nu flink tekortkomen. Is dit juist of onjuist?

Dat is Juist, denk ik. Op de Victory-parade, vandaag op het Rode Plein in Moskou, werd zelfs de T-34-tank vertoond. Die stamt uit 1934. Bij dezelfde parade vorig jaar zagen we nog veel moderner spul langskomen.

Op het Rode Plein paradeerden alleen dienstplichtigen, de 'echte' soldaten zijn te hard nodig aan het front. Er is ook gebrek aan munitie. De Russen gebruiken liever goedkoop spul uit Iran en Noord-Korea dan de eigen munitie.

Lenteoffensief

Joep: Heeft Oekraïne middelen om een lenteoffensief te realiseren?

Dat is moeilijk te zeggen, want geheimhouding en verrassing zijn belangrijke factoren. Oekraïne tast met speldenprikken de Russische defensie af. Maar de Russen zullen zich waarschijnlijk niet weer laten verrassen zoals afgelopen zomer bij Kharkiv.

De Britten zouden kruisraketten met een bereik van 300 kilometer willen leveren. Als Oekraïne die krijgt, zou het logisch zijn om het lenteoffensief bij Melitopol te starten. Van daaruit kan men de Krim, het Donetsbekken en de kerncentrale in Zaporizhzhia onder schot houden. Als als als, dat wel.

Harry: Als Oekraïne succesvol is in het lente-offensief en doorbreekt door de Russische linies, voelt Rusland zich dan gedwongen kernwapens in te zetten?

Ik denk niet dat Rusland dat durft. Maar er zijn wel plannen voor als dat gebeurt. Een kernwapen zou nog niet per se een atoomantwoord uitlokken, maar de geest is dan wel uit de fles.

Ik vermoed (maar weet niet zeker) dat Poetin er ook bevreesd voor is. Het is zo ongeveer het enige waarover hij het met Biden eens was op 16 juni 2021. Ook Poetin begrijpt dat een atoomoorlog door niemand te winnen is. Een beetje onverantwoordelijk gedrag hoort bij de afschrikkingslogica.

Onderhandelingen en bemiddeling

Jan: Valt er iets te zeggen over een kantelpunt in de oorlog?

Als er al een kantelpunt in de oorlog mogelijk is, denk ik dat er drie denkbaar zijn. Scenario 1: een Oekraïens offensief dat de komende maanden slaagt. Scenario 2: Poetin ruimt het veld of wordt zelfs uit de weg geruimd.

Scenario 3: er komt een diplomatiek compromis, al dan niet na Chinese bemiddeling. Die overeenkomst zou dan lijken op de wapenstilstand op het Koreaanse schiereiland, met westerse veiligheidsgaranties voor Oekraïne.

Gerrit: Zou Kyiv bereid zijn tot een compromis waarbij de in 2014 verloren gebieden naar Rusland gaan? En hoe kijkt de VS daarnaar?

Nee. Ik blijf - misschien eigenwijs - volhouden dat het Oekraïne vooral om de Krim gaat. De VS adviseert dat het vooral om de marinehaven Sebastopol zou moeten gaan.

In de VS houdt men wel rekening met een compromis aan de onderhandelingstafel. De Amerikanen geven Oekraïne wapens om vrij bescheiden doelen te realiseren en houden rekening met de eigen veiligheid.

Washington is allerminst happig op een oorlog met Rusland. Dat bleek vorig jaar al bij de levering van zware wapens, en nu de Amerikaanse weigering om F-16's te leveren.

Oorlogvoering

Paul: Waarom laten we hackers niet constant de systemen van Rusland aanvallen? Of gebeurt dat al?

Vermoedelijk vinden er al hackaanvallen over en weer plaats. Al was het maar om af te tasten waar elkaars rode lijnen op dit vlak liggen.

Ook wordt geprobeerd communicatielijnen en wapensystemen te verstoren. Zo proberen de Russen de HIMARS-artillerie te verstoren en de antiraketsystemen in Oekraïne te misleiden.

Het voordeel van digitale aanvallen is dat ze vaak anoniem zijn, in tegenstelling tot 'ouderwetse' militaire aanvallen.

Lezer: Kan Oekraïne de Russische logistiek platleggen met aanslagen binnen Rusland op oliedepots en andere infrastructuur?

Het op die manier platleggen van Rusland is onhaalbaar. Maar de militaire betekenis is er wel. Oekraïne maakt Rusland nerveus door zwakke plekken in de Russische luchtverdediging bloot te leggen. Ook bewijzen ze dat elke plek in Rusland een doelwit van een door Oekraïense bij elkaar geknutselde drone kan zijn.

