Poetin wil spierballen tonen, maar komt niet verder dan hopeloze luchtaanvallen

De laatste Russische bombardementen op Oekraïne moesten verbloemen hoe ineffectief die eigenlijk zijn. Maar het opschalen van de luchtaanvallen heeft ook te maken met de Russische Dag van de Overwinning: president Vladimir Poetin wil zijn bevolking laten zien dat hij de situatie onder controle heeft.

In zijn speech dinsdagochtend op het Rode Plein in Moskou schotelde Poetin zijn bevolking zijn bekende stokpaardjes en antiwesterse propaganda voor.

De twee nachten ervoor voerden de Russen tientallen raket- en droneaanvallen uit op Oekraïne. Een groot deel daarvan werd tegengehouden door de Oekraïense luchtafweer.

In de nacht van maandag op dinsdag vlogen 25 raketten over Kyiv, waarvan er volgens Oekraïne 23 uit de lucht werden geschoten. Van de 60 drones die het land een nacht eerder op zich afgevuurd kreeg, waren er volgens Oekraïne 36 op weg naar de hoofdstad. Die werden allemaal uit de lucht geschoten, zei burgemeester Vitaly Klitschko. Dat vijf mensen in de stad gewond raakten, kwam volgens hem door brokstukken van de drones.

Voor militaire experts van het Institute for the Study of War (ISW) is het duidelijk dat de Russen de ineffectiviteit van de droneaanvallen wilden compenseren door er maar zoveel mogelijk van uit te voeren.

De deskundigen vermoeden ook dat Poetin wil laten zien dat zijn land de situatie in Oekraïne onder controle heeft. Rusland viert dinsdag namelijk de Dag van de Overwinning. Daarbij staat het land stil bij de Sovjetzege op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het is een van de belangrijkste feestdagen van het jaar in Rusland.

2:12 Afspelen knop Gevoelige tik voor Poetin: 9 meivieringen anders dan eerdere jaren

Poetin haalt bekende stokpaardjes aan in speech

Poetin hield dinsdagochtend een tien minuten durende toespraak op het Rode Plein in Moskou. Daarin herhaalde hij voornamelijk zijn bekende stokpaardjes, die hij de afgelopen vijftien maanden al zo vaak voorbij heeft laten komen.

Zo was zijn speech wederom doorspekt van antiwesterse propaganda. Poetin legde onder meer een link tussen de overwinning op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog en de volgens hem huidige strijd in het Westen, die zou worden uitgevochten in Oekraïne.

Hij ging niet in op de uitdagingen waarmee de Russische strijdkrachten momenteel worden geconfronteerd in Oekraïne. Poetins leger bereidt zich voor op een verwacht groot tegenoffensief door Oekraïne.

Ook sprak de president niet over de vermeende droneaanval op het Kremlin van vorige week, die volgens de Russen op de president gericht was. Wie achter die "aanval" zat, blijft onduidelijk.

0:45 Afspelen knop Poetin: 'Er is een oorlog tegen ons land ontketend'

Russische feestdag minder uitbundig dan normaal

Na Poetins praatje begon de militaire parade. Daarbij was minder militair personeel en materieel betrokken dan in eerdere jaren. Een deel van het leger wordt ingezet in Oekraïne, maar de Russen hebben daar tijdens de oorlog ook aanzienlijke verliezen geleden. Volgens Moskou deden aan de parade op het Rode Plein wel troepen mee die hebben gevochten in Oekraïne. Er was geen vliegshow dit jaar. Behalve de historische T-34, ontbraken ook de tanks.

De autoriteiten in Rusland staan op scherp vanwege recente droneaanvallen in Rusland. De jaarlijkse herdenking gaat daarom gepaard met extra strenge beveiliging.