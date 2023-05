Hopeloze luchtaanvallen op Kyiv deel van Poetins propaganda op sobere feestdag

De grootschaligheid van de laatste Russische bombardementen op Oekraïne moest verbloemen hoe ineffectief die luchtaanvallen eigenlijk zijn. Het opschalen van de bombardementen had ook te maken met de Dag van de Overwinning, die Rusland dinsdag viert. De Russische president Vladimir Poetin wil de Russen laten zien dat hij de situatie in Oekraïne onder controle heeft.

De Russen voerden in de nacht van zondag op maandag tientallen raket- en droneaanvallen uit op Oekraïne. In ieder geval een groot deel daarvan werd onderschept door de Oekraiense luchtafweer.

Van de zestig afgevuurde drones waren er volgens Oekraïne 36 op de hoofdstad Kyiv gericht. Die werden allemaal uit de lucht geschoten, zei burgemeester Vitaly Klitschko. Dat er vijf mensen gewond raakten in de stad kwam volgens hem door brokstukken van de drones.

Voor militaire experts van het Institute for the Study of War (ISW) is het duidelijk dat de Russen de ineffectiviteit van de droneaanvallen wilden compenseren door er maar zoveel mogelijk van uit te voeren.

De deskundigen vermoeden ook dat Poetin wil laten zien dat zijn land de situatie in Oekraïne onder controle heeft. Want dinsdag viert Rusland de Dag van de Overwinning. Daarbij staat het land stil bij de Sovjetzege op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het is een van de belangrijkste feestdagen van het jaar in Rusland.

Russische feestdag minder uitbundig dan normaal

Poetin zal dinsdag op het Rode Plein in Moskou een toespraak houden. Zijn speech zal zeer waarschijnlijk weer doorspekt zijn van allerlei oorlogspropaganda. Wellicht gaat hij ook in op de vermeende droneaanval van vorige week op het Kremlin, die volgens de Russen op de president gericht was. Wie er achter die aanval zat blijft onduidelijk.

Verder staat de dag in het teken van de militaire parade. Bij de repetities voor de parade leek er minder militair personeel en materieel betrokken te zijn dan in eerdere jaren. Een deel van het leger wordt ingezet in Oekraïne, maar de Russen hebben daar tijdens de oorlog ook aanzienlijke verliezen geleden. Volgens Moskou doen er wel troepen die hebben gevochten in Oekraïne mee aan de parade op het Rode Plein.

Door recente droneaanvallen in Rusland, mogelijk ook die op het Kremlin, staan de autoriteiten in Rusland op scherp. De jaarlijkse herdenking dinsdag gaat daarom gepaard met extra strenge beveiliging. In zeker zes regio's is de traditionele 9 mei-parade geschrapt vanwege zorgen over de veiligheid. Andere festiviteiten en herdenkingen zijn versoberd, volgens lokale autoriteiten uit vrees voor aanslagen van pro-Oekraïense groepen.