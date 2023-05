Overzicht Oekraïne nacht voor WO II-herdenking bestookt met raketten en drones

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland heeft Oekraïne in de nacht van zondag op maandag aangevallen met drones en raketten in aanloop naar een Russische feestdag. Volgens Oekraïne was het de grootste droneaanval in tijden, waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Tegelijkertijd stond het land maandag stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de burgemeester van Kyiv raakten bij de aanvallen van maandag vijf mensen in de Oekraïense hoofdstad gewond. Dat kwam door brokstukken van uit de lucht geschoten drones. In Odesa zijn drie gewonden gemeld. In de regio van die stad is volgens BBC News één persoon om het leven gekomen.

Oekraïne stelt dat in totaal zo'n zestig drones op het land zijn afgevuurd, waarvan er 36 op Kyiv gericht waren. Die aantallen zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Het land stelt dat alle drones uit de lucht zijn geschoten door de Oekraïense luchtafweer.

In Kyiv is schade aan een brandstofopslag, gebouwen, infrastructuur en auto's ontstaan. Ook in Odesa is schade gemeld. Een opslagplaats van het Rode Kruis is daarbij verwoest, nadat het door een raketaanval in vlammen was opgegaan.

Rusland viert dinsdag de Dag van de Overwinning, waarbij wordt stilgestaan bij de Sovjetzege op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. President Vladimir Poetin gebruikt de feestdag voor de nationale eenheid. Ook wil hij de Russische militaire macht vertonen met een parade op het Rode Plein in Moskou.

Oekraïne wil niet meer op dezelfde dag als Rusland stilstaan bij WO II

Oekraïne stond maandag al stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. President Volodymyr Zelensky vergeleek het kwaad van toen met de oorlog die nu woedt in zijn land en zei dat de Russen "net als het nazisme" verslagen zullen worden.

Ook diende hij een wetsvoorstel in bij het parlement om 8 mei voortaan officieel om te dopen tot de Dag van Herdenking en Overwinning op het Nazisme in de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne viert dat nu nog net als Rusland en veel andere oud-Sovjetstaten op 9 mei. Door het tijdverschil ging de definitieve overgave van de nazi's daar namelijk net op een andere datum in dan in West-Europa.

De afgelopen jaren besteedde Oekraïne op beide dagen aandacht aan het einde van de oorlog. Nu wil Zelensky op 9 mei officieel de Dag van Europa vieren, een dag waarop de vrede en eenheid van Europa centraal staat. Op 9 mei 1950 zag de Schumanverklaring het licht, de eerste aanzet tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie. Kyiv hoopt snel lid te kunnen worden van de EU.

EU-voorzitter Ursula von der Leyen brengt dinsdag op de Dag van Europa een bezoek aan Oekraïne. Ze gaat dan naar Kyiv, waar ze een ontmoeting heeft met Zelensky. Ze zullen onder meer bespreken wat er moet gebeuren voor Oekraïne tot de EU kan toetreden, zei de woordvoerder van Von der Leyen.

Rusland zou graandeal dwarsbomen

Oekraïne beschuldigde Rusland maandag van het dwarsbomen van de zogenoemde graandeal tussen de landen. Die moet de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee ondanks de oorlog mogelijk maken. De Russen zouden weigeren binnenkomende schepen te registreren en te inspecteren.

Deze aanpak is in strijd met de voorwaarden van de huidige overeenkomst, zegt het Oekraïense ministerie van Wederopbouw in een verklaring. De autoriteiten in Kyiv klagen regelmatig over Russische tegenwerking bij de deal.

De graandeal werd in juli vorig jaar gesloten voor de uitvoer van Oekraïense tarwe, mais en zonnebloemolie. Rusland dreigt zich nog deze maand terug te trekken uit het akkoord als de problemen met zijn eigen graan- en kunstmesttransporten niet worden opgelost.

NOS haalt correspondent om veiligheidsredenen terug uit Rusland

De NOS heeft Rusland-correspondent Iris de Graaf terug naar Nederland gehaald. De situatie ter plaatse is niet meer veilig genoeg, meldde de omroep maandag.

De Graaf blijft vanuit Nederland verslag doen van Rusland en de invasie van Oekraïne. Volgens NOS-hoofdredacteur Giselle van Can kreeg de verslaggever in Moskou te maken met intimidatie.

Op de luchthaven van Moskou zou De Graaf langdurig zijn ondervraagd over het Internationaal Strafhof in Den Haag. "Aanleiding voor de hoofdredactie om een nieuwe afweging te maken over haar veiligheid", zegt Van Can. "De conclusie is dat de situatie voor Iris - als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou - te onberekenbaar is om de risico's goed in te schatten."

De Graaf reageerde zelf ontdaan via Twitter. "Een donkere dag voor de journalistiek en mijzelf", schreef de correspondent.

