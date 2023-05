Doden in Oekraïne bij luchtaanvallen op vooravond Russische feestdag

Bij Russische luchtaanvallen in Oekraïne is in de nacht van zondag op maandag een onbekend aantal doden gevallen, meldt de regering in Kyiv. Rusland heeft de bombardementen in aanloop naar een Russische feestdag flink opgevoerd.

Zeker vijf mensen raakten gewond, meldt burgemeester Vitali Klitschko van Kyiv. Er zou schade zijn aan een brandstofopslag, gebouwen, infrastructuur en auto's.

Ook in diverse andere steden, zoals havenstad Odesa, wordt schade gemeld. Het Oekraïense leger meldt dat alle bij de bombardementen gebruikte drones uit de lucht zijn geschoten.

Rusland viert dinsdag de Dag van de Overwinning, waarbij wordt stilgestaan bij de Sovjetzege op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. President Vladimir Poetin gebruikt de feestdag voor de nationale eenheid. Ook wil hij de Russische militaire macht vertonen met een parade op het Rode Plein in Moskou.

Militaire experts vermoeden dat Poetin op de feestdag wil laten zien dat zijn land de situatie in Oekraïne onder controle heeft. Daarom zouden de bombardementen zijn opgeschaald.