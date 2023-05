Overzicht Huurlingen dreigen te vertrekken, Oekraïne verwacht er juist meer

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Wagner Group zegt op 10 mei Bakhmut te verlaten, omdat Rusland te weinig munitie levert. Het is de vraag of dat klopt. Tegelijkertijd zijn inwoners van Zaporizhzhia opgeroepen de stad te verlaten.

"Het is de schuld van het ministerie van Defensie", zei Wagner Group-leider Yevgeny Prigozhin vrijdag in een verklaring. "We zien ons genoodzaakt onze posities in Bakhmut op 10 mei over te dragen aan de militaire eenheden en de stoffelijke resten van de huurlingen terug te brengen naar kampen."

Vorige week kwam hij al met een vergelijkbaar dreigement, maar toen noemde hij geen datum. Hij stuurde minister Sergei Shoigu (Defensie) een brief waarin hij Rusland opriep om de munitievoorraden zo snel mogelijk aan te vullen. "Als het munitietekort niet wordt opgelost, zijn we gedwongen ons terug te trekken. Anders sterven we", schreef hij.

Volgens Prigozhin sterven door het tekort aan munitie veel meer Wagner-troepen dan nodig is. "Elke dag stoppen we weer stapels lichamen in kisten, die we naar huis sturen."

De relatie tussen het Kremlin en het huurlingenleger is al langer gespannen. Zo mag Prigozhin geen Russische gevangenen meer ronselen voor zijn privéleger. Volgens persbureau Reuters is die stap gezet omdat andere Russische bewindslieden vonden dat Prigozhin te veel macht kreeg.

Oekraïne verwacht dat juist meer Wagner-troepen naar Bakhmut komen

Kort na het dreigement van Prigozhin deelde Oekraïne vrijdag dat het denkt dat de komende dagen juist meer troepen van het huurlingenleger naar Bakhmut komen. Rusland viert aankomende dinsdag namelijk de Dag van de Overwinning, ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne denkt dat de Russen Bakhmut uiterlijk op die dag helemaal willen innemen.

Daarvoor zouden Wagner-troepen van elders langs de frontlinie onderweg zijn naar de stad. "We zien ze nu van de hele aanvalslinie waar ze waren, naar de richting van Bakhmut trekken", zei de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maliar.

De focus van de oorlog ligt al maanden op Bakhmut. Daar voeren de Russen, die met veel meer zijn, een hevige strijd met het Oekraïense leger. De Oekraïners hebben alleen een klein deel ten westen van de stad onder controle, maar delen forse klappen uit aan zowel de Wagner-strijders als de troepen van het Russische leger die er aanwezig zijn.

Het Kremlin heeft vrijdag geweigerd te reageren op het dreigement van de Wagner Group. Volgens Oekraïne laten de woorden van Prigozhin alleen duidelijk het conflict tussen het huurlingenleger en de Russische legerleiding zien.

Rusland roept op tot evacuatie Zaporizhzhia

Inwoners van Zaporizhzhia, in het oosten van Oekraïne, zijn opgeroepen te evacueren. Dat meldde Jevgeni Balitski vrijdag via Telegram. Hij is door Rusland aangesteld is gouverneur in de stad.