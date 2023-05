Zelensky ijzersterk op visites over de grens: 'Mix van Lubach en Van den Ende'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was deze week onaangekondigd in Nederland. Waar hij aan het begin van de Oekraïneoorlog zei dat hij zijn land niet zou verlaten, toont hij zich nu steeds vaker buiten de landsgrenzen. Het is de volgende stap in zijn mediaoorlog tegen het Kremlin.

Oekraïnedeskundige Nicolaas Kraft van Ermel is niet verrast door de optredens van Zelensky. Hij wijst op de achtergrond van de president, die eerder voornamelijk bekend was vanwege zijn carrière als komisch acteur.

"Ik zie hem als een kruising tussen Arjen Lubach en Joop van den Ende", zegt Kraft van Ermel. "Zelensky is een succesvol mediaondernemer en kan presenteren. Nu ziet het grote publiek dat hij dit heel sterk kan."

Zelensky koos ervoor in het eerste jaar van de oorlog vooral vanuit Kyiv steun te vragen. Via digitale toespraken en sociale media bereikte hij wereldleiders en buitenlandse parlementen.

Dat leek daardoor sterk op de verkiezingscampagne die Zelensky voerde, voordat hij in 2019 het presidentschap won. Ook toen riep hij op tot eenheid en waren sociale media belangrijke platforms voor hem om in beeld te blijven.

Vorig jaar verscheen hij af en toe in hologramvorm, maar het eerste fysieke bezoek aan een ander land bracht hij pas eind december, aan de Verenigde Staten. In februari volgde een tweede reis, naar Brussel. Sindsdien woonde hij ook een overleg van Noord-Europese landenleiders bij in Finland en staat op 13 mei een bezoek aan Berlijn gepland.

Achtergrond als komiek helpt Zelensky bij werkbezoek

Volgens Kraft van Ermel is dit het juiste moment voor de werkbezoeken. "Hij realiseert zich heel goed dat Oekraïne afhankelijk is van westerse bondgenoten. En die boodschap, dat Kyiv landen als Nederland nodig heeft, onderstreept hij keer op keer. Die steun krijg je het makkelijkste als je met mensen aan tafel zit."

Ook ziet Kraft van Ermel een kwaliteit van Zelensky's persoonlijkheid naar voren komen bij de bezoeken aan het buitenland. Hij toonde zijn vriendschappelijke, informele band met premier Mark Rutte. En hij wist als geoefende komiek op het juiste moment een speels grapje te maken tijdens zijn bezoek aan het Internationaal Strafhof: "We hadden hier allemaal liever een andere Vladimir gezien."

Zelensky wist dat eerder bezoek imagoschade zou opleveren

Kraft van Ermel vermoedt dat Zelensky expres lang heeft gewacht met zijn eerste buitenlandse bezoek. Dat was in de eerste maanden van de oorlog niet mogelijk vanwege de veiligheidsoverwegingen, zegt de Oekraïnedeskundige.

"Maar er kleeft ook een imagoaspect aan. Zelensky wist dat hij met een vroeger bezoek een negatief signaal kon afgeven, alsof de kapitein het schip verliet." Die twijfels heeft de president in het afgelopen jaar weggenomen, stelt Kraft van Ermel. "Hij heeft bewezen dat hij niet vlucht en dus goedkeuring verdient voor zijn werkbezoeken."