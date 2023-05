Baas van Wagner Group zegt dat huurlingen Bakhmut over vijf dagen verlaten

Yevgeny Prigozhin, de leider van de Wagner Group, zegt dat zijn huurlingenleger op 10 mei de Oost-Oekraïense stad Bakhmut verlaat. Rusland levert volgens hem te weinig munitie.

"Het is de schuld van het ministerie van Defensie", zegt Prigozhin in een verklaring. "We zien ons genoodzaakt onze posities in Bakhmut op 10 mei over te dragen aan de militaire eenheden en de stoffelijke resten van de huurlingen terug te brengen naar kampen."

De legerbaas dreigde vorige week al om het front in Oekraïne te verlaten. Hij stuurde minister Sergei Shoigu (Defensie) een brief waarin hij Rusland opriep om de munitievoorraden zo snel mogelijk aan te vullen. "Als het munitietekort niet wordt opgelost, zijn we gedwongen ons terug te trekken. Anders sterven we", schreef hij.

Volgens Prigozhin lijden zijn troepen door het munitiegebrek veel meer verliezen dan nodig is. "Elke dag stoppen we weer stapels lichamen in kisten, die we naar huis sturen."

De focus van de oorlog ligt al maanden op Bakhmut. Daar voeren de Russen, die met veel meer zijn, een hevige strijd met het Oekraïense leger. De Oekraïners hebben alleen een klein deel ten westen van de stad onder controle, maar delen forse klappen uit aan de Russen.

Spanningen tussen Kremlin en Wagner Group al langer bekend

De relatie tussen het Kremlin en het huurlingenleger staat al langer onder druk. Zo werd Prigozhin eerder dit jaar het recht ontnomen om Russische gevangenen te ronselen voor zijn privéleger. Volgens persbureau Reuters is die stap gezet omdat andere Russische bewindslieden vonden dat Prigozhin te veel macht kreeg.

Vorig jaar wist Prigozhin zo'n twintig- tot veertigduizend gevangenen te 'rekruteren'. Ze zouden strafvermindering krijgen als ze voor de Wagner Group zouden vechten. Maar het Westen vermoedt dat velen van hen gedwongen naar Oekraïne zijn gestuurd.

Officieel heeft de Wagner Group geen banden met het Kremlin. Maar het huurlingenleger staat erom bekend dat het vrijwel altijd het buitenlandse beleid van Moskou uitdraagt.