Bezoek Zelensky valt samen met Dodenherdenking: is dat toeval of expres?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is donderdag in Nederland om onder andere met Tweede Kamerleden te praten. Caroline van der Plas (BBB) vond de datum van het bezoek "heel misplaatst" omdat het samenvalt met de Nationale Dodenherdenking. Op ons reactieplatform NUjij vroegen veel bezoekers zich af: is die datum toeval of bewust?

Het is toeval, liet minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) donderdag weten. "We hebben niet georkestreerd om hem specifiek op 4 mei te laten komen", zei hij in het radioprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1.

De datum heeft volgens Hoekstra te maken met het zeer intensieve schema dat de Oekraïense president afloopt. Hierin bezoekt hij een aantal hoofdsteden.

"Daarnaast is hij natuurlijk voortdurend bezig met die verschrikkelijke oorlog die woedt in zijn eigen land", zei de minister. "Daarom komen dat soort bezoeken altijd op relatief korte termijn tot stand."

0:30 Afspelen knop Zelensky ontmoet Rutte op Catshuis

'Symboliek komt terug in bezoek'

Bob Deen, Oost-Europadeskundige van Instituut Clingendael, vermoedde al dat de datum van het bezoek puur logistiek was bepaald. Dat vertelde hij woensdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

Wel verwachtte Deen dat de symboliek van de Dodenherdenking zou terugkomen in het bezoek. "Dat is natuurlijk een mooi moment voor Zelensky om stil te staan bij het leed dat Nederland in eerdere oorlogen heeft geleden."

Uiteindelijk deed Zelensky dat ook tijdens zijn toespraak in Den Haag. "Herdenk vanavond ook de Oekraïners", zei hij.

1:20 Afspelen knop Zelensky: 'Herdenk vanavond ook Oekraïense oorlogsslachtoffers'

President vroeg om wapens en tribunaal

Zelensky's bezoek aan Nederland was onaangekondigd. Naast zijn speech voor de Kamerleden sprak hij met Hoekstra en premier Mark Rutte. Daarnaast gaat hij bij koning Willem-Alexander langs.

Verder bezocht Zelensky het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Zijn bezoek aan onder meer Nederland is een nieuwe stap om andere landen om wapens en gevechtsvliegtuigen te vragen. Ook wil hij Rusland verantwoordelijk stellen voor oorlogsmisdaden.