Rutte heeft vertrouwen in levering F-16's aan Oekraïne: 'Maar we zijn er nog niet'

Nederland praat samen met zijn bondgenoten over het leveren van F-16-straaljagers aan Oekraïne. Hoewel de landen nog geen besluit hebben genomen, vertrouwt premier Mark Rutte erop dat er uiteindelijk gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne gaan.

"We zijn er nog niet", zei Rutte donderdagmiddag op een persconferentie in het Catshuis in Den Haag, met naast hem de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Maar de premier zag eenzelfde soort terughoudendheid ook toen het ging over het sturen van pantserhouwitsers en Leopard-tanks, "en die zijn nu in Oekraïne".