Rutte heeft vertrouwen in F16's aan Oekraïne: 'Maar we zijn er nog niet'

Nederland praat samen met zijn bondgenoten over leveringen van F16's aan Oekraïne. Hoewel er nog een besluit moet worden genomen, heeft premier Mark Rutte er vertrouwen in dat er uiteindelijk gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne zullen gaan.

"We zijn er nog niet", zei Rutte donderdagmiddag tijdens een persconferentie in het Catshuis in Den Haag met aan zijn zijde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Maar de premier zag eenzelfde soort terughoudendheid ook toen het ging over het sturen van pantserhouwitsers en Leopard-tanks, "en die zijn nu in Oekraïne".