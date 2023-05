Zelensky's unieke bezoek aan Nederland draait om wapens en rechtvaardigheid

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is onaangekondigd naar Nederland gekomen. Hij gaat in gesprek met Kamerleden en bezoekt het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het zijn de volgende stappen van de president in de missie om zijn land beter te bewapenen en Rusland verantwoordelijk te stellen voor oorlogsmisdaden.

Het bezoek van Zelensky aan Nederland is vrij bijzonder. De president komt sinds de Russische invasie maar zelden zijn land uit. De eerste keer was eind december, toen hij de Amerikaanse president Joe Biden opzocht. In februari waagde hij zich pas een tweede keer over de grens voor een Europese top in Brussel.

Veel vaker vliegen ambtsgenoten zijn kant op. Afgevaardigden van het ministerie van Buitenlandse Zaken waren in februari nog in Kyiv.

De president geeft vaker de voorkeur aan digitale toespraken. Op die manier kan hij in enkele dagen de VN-Veiligheidsraad én regeringsleiders vragen om militaire steun. Meer opvallende optredens waren zijn verschijningen als hologram bij toonaangevende techbeurzen, waar Zelensky vroeg om investeringen.

De boodschap van Zelensky draait ook ditmaal om militaire steun, en in het bijzonder om gevechtsvliegtuigen en luchtafweer. Die oproep deed Zelensky vorige week ook in Finland, toen hij onaangekondigd aanschoof bij een overleg van Noord-Europese landen over de oorlog in Oekraïne.

Het is niet verrassend dat Zelensky om gevechtsvliegtuigen en luchtafweer vraagt. Rusland heeft de afgelopen week de tactiek van langeafstandsaanvallen nieuw leven ingeblazen. Hoofdstad Kyiv, maar ook het zuiden en oosten van het land werden onder vuur genomen.

Met gevechtsvliegtuigen kan Kyiv in het eigen luchtruim patrouilleren. Het realiseren van air superiority (een overwicht in de lucht, red.) lijkt op korte termijn onhaalbaar. Toch blijft dat een grote wens van Kyiv, om een eventueel tegenoffensief op de grond te kunnen bijstaan vanuit de lucht.

Afspelen knop Bekijk de toespraak van Zelensky in Den Haag

Enkele lidstaten hebben toegezegd gevechtsvliegtuigen te willen leveren of leveren die al. Zo waren Polen en Slowakije de eerste landen die in maart leveringen aankondigden.

Het gaat dan om gevechtsvliegtuigen van Russische makelij, waar Oekraïne al mee werkt. Zelensky had onder andere om dit type vliegtuigen gevraagd zodat piloten geen bijscholing nodig hebben.

Zelensky realiseert zich dat zijn land al veel heeft gekregen van bondgenoten. Zo staat hij steevast stil bij de "onvoorwaardelijke steun" die zijn land ontving sinds het begin van de oorlog.

Zo leverde de NAVO alleen al 1.550 pantserwagens en 230 tanks. Daarmee is voor 98 procent van de toegezegde NAVO-wapens geleverd, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg vorige week.

De militaire alliantie leidt ook Oekraïense soldaten op en heeft voor miljarden aan militaire uitrusting naar Oekraïne gestuurd. Alleen al de Verenigde Staten hebben voor ruim 70 miljard euro aan steun voor Kyiv vrijgemaakt, blijkt uit cijfers van het in Kiel gevestigde Instituut voor de Wereldeconomie.

Nederland volgt op de vijfde plek met bijna 4 miljard euro aan toegezegde steun. Dat begon in februari 2022 met snipergeweren, gevechtshelmen en scherfvesten, maar is inmiddels opgelopen tot ruim 1 miljard euro aan militaire steun. Dit jaar heeft het kabinet ruim 2,5 miljard euro gereserveerd voor Oekraïne.

De Oekraïense president hield een minuut stilte voor alle slachtoffers van Rusland. Ook voor de slachtoffers van de luchtramp met MH17. Dat vliegtuig werd uit de lucht geschoten door een Russische raket. Foto: ANP

Zelensky is ook in Nederland om "gerechtigheid" te vragen. Zo wil hij dat de Russische president Vladimir Poetin berecht wordt in Den Haag vanwege het starten van de oorlog en alle oorlogsmisdaden die daardoor konden plaatsvinden.

In een toespraak vroeg Zelensky het Internationaal Strafhof (ICC) om een speciaal tribunaal op te richten dat alle oorlogsmisdaden moet onderzoeken. Sinds het begin van de oorlog zijn er ruim 85.000 incidenten gemeld, oftewel honderden per dag. Het gaat veelal om verkrachtingen en martelingen van vrouwen, mannen en kinderen. Het ICC doet onderzoek naar misdaden die zijn gepleegd tijdens de oorlog in Oekraïne.

Ook zijn duizenden kinderen ontvoerd. Zelensky vroeg de Chinese leider Xi Jinping onlangs al om hulp bij het terugbrengen van die kinderen. "We moeten iedereen erbij betrekken om druk uit te oefenen op de Russische agressor en de terroristen die zo veel van onze kinderen hebben ontvoerd."