Zelensky vraagt om steun voor NAVO-lidmaatschap Oekraïne en meer wapens

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is donderdag aangekomen in Den Haag. In een toespraak tot leden van de Eerste en Tweede Kamer vroeg hij om steun voor het NAVO-lidmaatschap van zijn land. Ook vroeg hij opnieuw om wapens.

Zelensky zei dat het duidelijk is dat Oekraïne geen lid kan worden zolang er een oorlog gaande is. Maar hij wil wel graag dat de veiligheid van zijn land gegarandeerd wordt. In juli is er een NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

Ook bedankte Zelensky de Kamerleden en Nederland voor alle steun. "Nederland verdedigt vrijheid, de rechtstaat en democratie", zei hij.

Een overgrote meerderheid van het parlement staat achter de uitgebreide steun aan Oekraïne. Nederland leverde vorig jaar voor meer dan een miljard euro aan militair materieel.

De Oekraïense president arriveerde woensdagavond in Nederland voor een verrassingsbezoek. Rond het middaguur ontmoet hij Rutte voor een gesprek. Hij spreekt ook minister Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Naar verwachting volgt om 13.15 uur een persconferentie. De titel van Zelensky's toespraak is 'Geen vrede zonder gerechtigheid', meldt Nieuwsuur.

Oekraïense president bezoekt ook Internationaal Strafhof

De president kwam even na 10.00 uur aan bij het Internationaal Strafhof (ICC) en is ongeveer na een half uur weer vertrokken. Wat hij er precies heeft gedaan, is niet bekend.

Het ICC doet onderzoek naar misdaden die zijn gepleegd tijdens de oorlog in Oekraïne. Nederland steunt dat onderzoek met geld en met marechaussees.

Het ICC kondigde in maart aan dat er een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het deporteren van Oekraïense kinderen naar Rusland.

Nederland reserveert dit jaar 2,5 miljard euro voor steun

In het parlement is veel steun voor Oekraïne. De militaire en financiële hulp die het kabinet de regering in Kyiv geeft, heeft de goedkeuring van een brede meerderheid. Dit jaar is 2,5 miljard euro voor steun aan Oekraïne gereserveerd.

Leden van de commissie van Buitenlandse Zaken brachten begin februari nog een bezoek aan Kyiv. De Oekraïense regeringsvertegenwoordigers vroegen toen om meer wapens. Dat verzoek zal Zelensky nu opnieuw doen.

Een aantal Kamerleden heeft laten weten niet bij de ontmoeting aanwezig te zijn. Zo vindt Caroline van der Plas (BBB) het bezoek "heel misplaatst" omdat vandaag de Nationale Dodenherdenking is. Ook Geert Wilders (PVV) is er niet bij.