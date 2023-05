Meerdere explosies in Oekraïne na vermeende droneaanval op Kremlin

In veel Oekraïense steden klonk in de nacht van woensdag op donderdag het luchtalarm. Er werden meerdere explosies gehoord, waaronder twee in hoofdstad Kyiv.

Oekraïne is bang voor een grootschalige Russische aanval, nadat Moskou het land had beschuldigd van een droneaanval op het Kremlin. Kyiv ontkent elke vorm van betrokkenheid.

Volgens de Oekraïense luchtmacht heeft Rusland 24 Iraanse Shahed-drones ingezet. Daarvan zouden er 18 door de luchtverdediging zijn neergehaald. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Het is niet duidelijk of de bombardementen onderdeel zijn van de verwachte Russische reactie op de droneaanval.

Ook in onder meer de kuststad Odesa en in Zaporizhzhia zijn explosies gehoord. In Zaporizhzhia, in het zuidoosten van het land, zijn ook beschietingen met kruisraketten gemeld. De stroom is daar grotendeels uitgevallen.

Brand in Russische olietanks

In een olieraffinaderij in het Zuid-Russische plaatsje Ilski is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Een opslagtank vatte vlam als gevolg van een droneaanval, meldt het Russische staatspersbureau TASS.

Ilski ligt bij de stad Krasnodar, niet ver van de grens met Oekraïne. In het gebied is veel olie-industrie. Een nacht eerder brak na een droneaanval ook brand uit in een olietank in het plaatsje Volna.

Afgelopen weekend vlogen brandstoftanks in de havenstad Sebastopol in brand. Die stad ligt op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat door de Russen is geannexeerd. Ook die brand zou het gevolg zijn geweest van aanvallen met drones.

Het Oekraïense leger heeft geen van die aanvallen bevestigd, maar Kyiv eist vrijwel nooit de verantwoordelijkheid op voor aanslagen in Rusland of in bezette gebieden.

21 doden bij Russische aanval op Kherson

Bij eerdere Russische aanvallen kwamen woensdag 21 mensen om het leven in de Oekraïense regio Kherson. 48 anderen raakten gewond, meldde president Volodymyr Zelensky.