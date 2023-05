Oekraïense president Volodymyr Zelensky is onderweg naar Nederland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is op dit moment onderweg naar Nederland, melden ingewijden aan persbureau ANP. Wat hij hier gaat doen, is nog niet bekendgemaakt.

Zelensky was vandaag in Finland, waar hij sprak met afgevaardigden van Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland en IJsland.

Zelensky bracht eerder dit jaar al een bezoek aan de EU-top in Brussel. Ook bezocht hij toen Londen en Parijs. In december vorig jaar verliet de Oekraïense president zijn land voor het eerst. Hij reisde toen naar de Verenigde Staten. Op de terugweg maakte hij een stop in Polen. Vorig jaar sprak Zelensky ook de Nederlandse Tweede Kamer toe via een videoverbinding.