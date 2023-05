Overzicht Onrust en onduidelijkheid na zogenaamde droneaanval op het Kremlin

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland beschuldigt Oekraïne van een zogenaamde droneaanval op het Kremlin. Oekraïne ontkent dat stellig en vreest zware Russische aanvallen. Tegelijkertijd zijn die nooit gestopt: in de regio Kherson vielen woensdag 21 doden.

Oekraïne denkt dat het binnenkort op grote schaal kan worden aangevallen door Rusland, bleek woensdag. Moskou beweerde namelijk dat in de nacht van dinsdag op woensdag een droneaanval op het Kremlin is uitgevoerd, waarbij de Russische president Poetin het doelwit zou zijn. Kyiv ontkent elke vorm van betrokkenheid.

Op niet-geverifieerde beelden op sociale media is een explosie boven het Kremlin te zien. Het zou gaan om het gedeelte waar Poetin gewoonlijk verblijft.

Het Kremlin zei dat de president daar op het moment van de explosie niet was. Er zouden twee drones zijn gebruikt, die beide zouden zijn uitgeschakeld. Volgens Rusland zijn er geen gewonden gevallen. Westerse inlichtingendiensten hebben het incident nog niet bevestigd. De Amerikanen onderzoeken het, maar gaven aan dat het nog veel te vroeg is om er iets over te zeggen.

Oekraïne zei dat zo'n aanval niets zou opleveren en Rusland alleen maar zou provoceren. "We vechten op ons eigen grondgebied", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een reactie.

21 doden bij aanvallen regio Kherson

In de Oekraïense regio Kherson zijn woensdag 21 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Dat heeft Zelensky meegedeeld. Hij maakte ook melding van 48 gewonden.

"De wereld moet dit zien en weten", schreef de president op Telegram bij foto's van slachtoffers. "Een treinstation en een kruising, een huis, een bouwmarkt, een supermarkt en een tankstation. Weet je wat deze plaatsen verenigt? Het bloedige spoor dat Rusland met zijn beschietingen achterlaat."

Zelensky spreekt in hetzelfde bericht zijn condoleances uit aan de naasten van de doden. De slachtoffers vielen onder meer in de gelijknamige hoofdstad van de regio Kherson. Russische troepen vallen de stad regelmatig aan vanuit bezette delen van de zuidelijke regio. De stad Kherson, de regionale hoofdstad, stond vorig jaar maandenlang onder Russische controle.

Inwoners van Kherson moeten vanaf vrijdagmiddag 58 uur binnenblijven. In die periode mag niemand de stad in of uit. De maatregel werd woensdag aangekondigd. Wat het precieze doel ervan is, is niet duidelijk. De autoriteiten zeggen dat de maatregel nodig is "zodat wetshandhavers hun werk kunnen doen zonder inwoners in gevaar te brengen".

EU gaat gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne

Woensdag werd ook bekend dat de Europese Unie gezamenlijk munitie gaat inkopen voor Oekraïne. De EU-landen ruzieden lang over de vraag of die munitie per se van Europese makelij moest zijn, maar ze zijn het eens geworden.

Oekraïne zit te springen om met name granaten voor zijn zware geschut. De EU-landen zijn al bezig de artilleriemunitie die ze nog op voorraad hadden naar Oekraïne te sturen, zoals ze hebben afgesproken. Maar de tweede afspraak om Oekraïne ook op de lange duur te kunnen blijven bevoorraden werd maar niet geregeld.

Vooral Frankrijk lag dwars, omdat het land vond dat niet genoeg was vastgelegd dat de munitie van Europese leveranciers moest komen. Nederland en met name oostelijke lidstaten als Polen waren juist bang daarmee tijd te verliezen.

Met een paar weken vertraging is woensdag toch een compromis gevonden, liet huidig EU-voorzitter Zweden weten. Een EU-diplomaat verzekerde dat de lidstaten kunnen winkelen bij fabrikanten buiten de EU als Oekraïne anders langer op munitie zou moeten wachten. Het getouwtrek tussen EU-landen heeft ook geen vertraging veroorzaakt voor de gezamenlijke inkoop, stelde een andere ingewijde.

Noordse landen spreken steun uit aan Oekraïne

De Noordse landen hebben woensdag hun steun aan Oekraïne uitgesproken tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Finland. "Voor zolang het duurt" en zolang het nodig is, aldus Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland.

De landen blijven naar eigen zeggen "toegewijd aan de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen", lieten hun leiders weten. Ook zeiden ze Oekraïne te blijven voorzien van "politieke, financiële, humanitaire en militaire steun" en Oekraïne te steunen bij zijn poging toe te treden tot de Europese Unie en de NAVO.

Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek voor een Oekraïense deelname aan de NAVO. Finland werd vorige maand het 31e lid van het militaire bondgenootschap.

"We hebben veiligheidsgaranties nodig terwijl we niet bij de NAVO horen", zei Zelensky. Hij noemde het Oekraïense streven om lid te worden een van de redenen waarom hij naar Finland was afgereisd. De tweede reden is militaire steun voor Oekraïne.