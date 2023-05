Oekraïne verwacht zware aanvallen na vermeende droneaanval op Kremlin

Oekraïne denkt dat het binnenkort op grote schaal kan worden aangevallen door Rusland. Moskou beweert namelijk dat in de nacht van dinsdag op woensdag een droneaanval op het Kremlin is uitgevoerd. Kyiv ontkent elke vorm van betrokkenheid.

Volgens het Kremlin was de Russische president Vladimir Poetin het doelwit. Op niet-geverifieerde beelden op sociale media is een explosie boven het Kremlin te zien. Het zou gaan om het gedeelte waar Poetin gewoonlijk verblijft.

Oekraïne zegt in een reactie dat een dergelijke aanval niets zou opleveren en Rusland alleen maar zou provoceren. Mykhailo Podolyak, de adviseur van president Volodymyr Zelensky, wijst er dan ook op dat Rusland de vermeende aanval kan aangrijpen om in de komende dagen zogenaamde vergeldingsaanvallen op Oekraïne uit te voeren.

Rusland heeft Oekraïne sinds het begin van de oorlog vaker beschuldigd van aanvallen op Russisch grondgebied. Dat gebeurde onder meer in december, toen Oekraïne volgens de Russen een aanval uitvoerde op een Russische vliegbasis. Ook zei het Kremlin dat Oekraïne in februari betrokken was bij een droneongeluk in Kolomna, zo'n 110 kilometer van Moskou.