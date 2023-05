Russische raketaanvallen houden aan, Zelensky belooft een antwoord

Oekraïne wordt geteisterd door een nieuwe reeks Russische aanvallen. Bij een raketaanval op de oostelijke stad Pavlohrad kwamen in de nacht van zondag op maandag zeker twee mensen om het leven, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Tientallen anderen raakten gewond.

Door de aanval vlogen meerdere gebouwen in brand. Tientallen huizen, flatgebouwen, winkels en scholen werden beschadigd.

De dodelijke slachtoffers waren twee jonge mannen die vochten voor hun land, zei Zelensky in een videotoespraak. Volgens hem zijn veertig andere mannen, vrouwen en kinderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Pavlohrad ligt zo'n 100 kilometer van de frontlinie. De stad is een spoorwegknooppunt en kan daarmee een strategische plek voor de Russen vormen.

Moskou begint opnieuw met langeafstandsaanvallen

De aanval is deel van een tweede golf van Russische raketaanvallen in drie dagen tijd. Die trof meerdere plaatsen in Oekraïne, waaronder de hoofdstad Kyiv.

Met de aanvalsgolf blaast Moskou de tactiek van langeafstandsaanvallen nieuw leven in. Die komen in aanloop naar het langverwachte tegenoffensief van Oekraïne. Vrijdag kwamen 23 mensen om het leven bij een luchtaanval op de centraal gelegen stad Uman.