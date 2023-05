VS schat dat afgelopen maanden zeker 20.000 Russen omkwamen rond Bakhmut

De Verenigde Staten schatten dat bij de gevechten rond de Oekraïense stad Bakhmut de afgelopen vijf maanden meer dan twintigduizend Russen zijn omgekomen. Witte Huis-perschef John Kirby meldde maandag dat er naar schatting ook nog eens zo'n tachtigduizend Russen gewond zijn geraakt.

De VS baseert zich volgens Kirby op cijfers van verschillende nationale inlichtingendiensten. Ongeveer de helft van de ruim twintigduizend doden betreffen strijders van de Wagner Group. Dat huurlingenleger is geen officieel onderdeel van de Russische strijdkrachten, maar vecht wel aan Russische zijde in Oekraïne.

Bakhmut is al maanden het strijdtoneel van de hevigste en bloedigste gevechten tot nu toe in Oekraïne. De Russische troepen leken de stad te hebben ingenomen. Maar Oekraïne meldt al weken dat het de strijd in en rond de stad blijft doorzetten.

Het Russische offensief om Bakhmut volledig in te nemen, is volgens Kirby "stilgevallen en mislukt". De gevechten rond de stad zijn nog altijd niet voorbij.

De afgelopen maanden is Bakhmut door de bloedige strijd tussen Oekraïense en Russische troepen een symbool geworden voor de oorlog. Ook onder Oekraïense troepen waren de verliezen groot. Het vechten werd een ware hel genoemd. De Russische terreinwinst was soms maar enkele meters per dag, om die een dag later weer in te leveren.