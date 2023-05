Oekraïne opnieuw geteisterd door Russische raketaanvallen: tientallen gewonden

Oekraïne heeft maandagochtend weer een nieuwe reeks Russische raketaanvallen te verduren gekregen. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. Het is de tweede keer in drie dagen dat Oekraïne voor zonsopgang wordt geteisterd door raketten.

Persbureau AP en de Britse krant The Guardian melden op basis van lokale autoriteiten dat 34 mensen gewond zijn geraakt in de stad Pavlohrad in de oostelijke regio Dnipro. Onder hen waren vijf kinderen. Twee vrouwen zouden zwaargewond zijn.

In totaal werden zeven raketten op Pavlohrad afgevuurd, waarvan een aantal onderschept werd. Maar andere raketten sloegen wel in. Zo ontstond brand in een fabriek waar een raket was ingeslagen en werden tientallen woningen, zes scholen en vijf winkels geraakt, schrijft AP.

Ook in Kyiv ging maandagochtend het luchtalarm af. In totaal werden achttien raketten op de hoofdstad afgevuurd, maar de meeste werden onderschept. Ook zouden enkele drones zijn neergehaald. De lokale autoriteiten verzekeren dat er geen gewonden zijn gevallen in Kyiv en dat er later meer informatie wordt gedeeld.

25 doden bij aanvallen op vrijdag

Het is de tweede keer in korte tijd dat Oekraïne met Russische raketten wordt bestookt. Vrijdag kwamen 25 mensen om het leven vanwege raketten die op plaatsen in het hele land werden afgevuurd.