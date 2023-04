Overzicht Gigantische explosie op de Krim en Wagner dreigt zich deels terug te trekken

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: een brandstoftank op de Krim is geëxplodeerd waardoor meerdere olietanks zijn verwoest. Verder dreigt huurlingenbaas Yevgeny Prigozhin van de beruchte Wagner Group een deel van zijn troepen terug te trekken vanwege gebrek aan munitie.

De explosie vond plaats in de havenstad Sebastopol op de Krim, dat in 2014 door de Russen illegaal werd geannexeerd. Volgens Russische autoriteiten werd de explosie mogelijk veroorzaakt door twee Oekraïense drones. Een derde drone zou zijn neergeschoten en een vierde zou onschadelijk zijn gemaakt.

Een woordvoerder van het Oekraïense leger ontkent de beschuldigingen, maar Kyiv claimt vrijwel nooit verantwoordelijkheid voor aanslagen op door Rusland bezet gebied.

Volgens de Russische gouverneur Mikhail Razvozhayev vielen er geen gewonden. Wel werd het hoogste alarmniveau geactiveerd, omdat de brand die na de explosie ontstond enorm moeilijk te blussen was. Na urenlang bluswerk is de brand inmiddels onder controle.

Volgens Oekraïense media zijn er zeker tien olietanks verwoest. Razvozhayev spreekt van vier afgebrande olietanks.

De illegale annexatie van de Krim vond ruim negen jaar plaats en kwam als een enorme schok voor Oekraïne. President Volodymyr Zelensky gaf deze week nog aan het schiereiland terug te willen veroveren.

Wagner-baas dreigt zich deels terug te trekken

De spanningen tussen het huurlingenleger van de Wagner Group en het Kremlin zijn vandaag verder opgelopen. Huurlingenlegerbaas Yevgeny Prigozhin klaagde al langer over gebrek aan munitie vanuit Moskou, maar dreigt nu om een deel van zijn troepen terug te trekken.

Volgens Prigozhin lijden zijn troepen veel meer verliezen dan nodig door het munitiegebrek. "Elke dag hebben we weer stapels lichamen die we in een kist stoppen en naar huis sturen", zei de Wagner-baas zaterdag in een interview met de Russische militaire blogger Semyon Pegov.

Prigozhin heeft een brief gestuurd naar de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu waarin hij oproept de voorraden zo snel mogelijk aan te vullen. "Als het munitietekort niet wordt opgelost, zijn we gedwongen ons terug te trekken of te sterven", schrijft hij in de brief.

Eerder deze week beklaagde Prigozhin zich ook al over de gebrekkige munitieleveringen.

De focus van de oorlog ligt al maanden op de Oost-Oekraïense stad Bakhmut. Daar voeren de Russen, die in overmacht zijn, een hevige strijd met het Oekraïense leger. De Oekraïners hebben slechts een klein deel ten westen van de stad onder controle, maar delen forse klappen uit aan de Russen. Volgens Prigozhin zijn de Oekraïners klaar voor een tegenoffensief dat volgens hem op 15 mei, als het weer beter is, van start zal gaan.

Kyiv staat aan de vooravond van cruciaal lenteoffensief

Dat lenteoffensief lijkt volgens internationale media steeds dichterbij te komen. Volgens CNN zijn voorbereidingen voor zo'n offensief bijna klaar. Het lenteoffensief kan een cruciaal kantelpunt in de oorlog worden, als de Oekraïners erin slagen om de Russen terug te dringen.

Uit satellietbeelden blijkt dat het Russische leger massale defensieve maatregelen langs de frontlinie heeft getroffen door er obstakels, mijnen en loopgraven te plaatsen.

De Russen hebben deze verdedigingen vooral opgeworpen in de regio Zaproizhzhia, in het oosten, en langs de verbinding tussen de Krim en het Oekraïense vasteland.

De uitdaging voor de Oekraïners is om snel door deze verdedigende linies heen te breken en momentum te creëren om de Russen terug te dringen. Dat zal nog niet zo makkelijk worden, omdat de Russen ruim zes maanden gehad hebben om zich voor te bereiden.

Russische raketaanvallen eisen zeker 25 doden

Het dodental van raketaanvallen op meerdere Oekraïense plaatsen vrijdag is opgelopen tot zeker 25, melden de Oekraïense autoriteiten. Eerder was sprake van zeker negentien dodelijke slachtoffers.

Uman, een plaats in het midden van het land, lijkt met zeventien doden en net zoveel gewonden het hardst getroffen. In Dnipro zijn volgens de burgemeester zeker twee doden gevallen. Het gaat om een vrouw en een kind van drie jaar.

In meerdere steden in het zuiden en het midden van het land zijn explosies waargenomen, zoals in Kremenchuk en Mykolaiv. Wat er precies is geraakt en hoeveel schade er is, is niet duidelijk. Ook in de hoofdstad Kyiv waren ontploffingen te horen.