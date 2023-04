Defensie-expert Colijn over hoe voorspellingen sneuvelen tijdens oorlog

Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer beschrijft hij hoe moeilijk de Oekraïneoorlog zich laat voorspellen.

Als de waarheid inderdaad het eerste slachtoffer in elke oorlog is, heeft het geen zin om experts voorspellingen te laten doen. Die komen toch niet uit. Je kunt deskundigen hoogstens achteraf zien uitleggen dat ze het een beetje mis hadden, omdat ze 'geen glazen bol hebben'. Je hoort ze nooit opbiechten dat ze er gloeiend naast zaten of maar wat kakelden op basis van een vorige oorlog. De allerlaatste verdedigingslinie is dat in een oorlog het verrassingselement nu eenmaal zeer doorslaggevend is en dat laat zich per definitie moeilijk voorspellen.

In die armoede klampen we ons vast aan datums. Kalenderfetisjisme noem ik dat. Wanneer begint het Oekraïense lenteoffensief nou eindelijk eens? Wanneer gaat Poetin tactische kernwapens gebruiken?

Aan het begin van de oorlog, meer dan een jaar geleden, werd ons voorgespiegeld dat de Russen de Oekraïners van vier kanten onder de voet zouden lopen. Een tangbeweging in het Donetsbekken zou de beste Oekraïense soldaten - zo'n 40.000 man - in de houdgreep nemen. Even de rivier Dnipro oversteken en vervolgens einde oefening. Het liep een beetje anders.

Ene generaal na de andere

Ik ga met reuzensprongen door de geschiedenis van deze oorlog. Poetin moest op de Russische Vrijheidsdag op 9 mei 2022 toch wel een succesje melden. Dat werd de verovering van de landbrug naar de Krim bij Mariupol. Er gebeurde alleen eigenlijk niets op die dag. Het verwoeste Mariupol gaf zich pas twee weken later gewonnen.

Nu wordt die datum van 9 mei weer genoemd als kandidaat voor een Russisch 'succesbericht'. (Of als mogelijk moment voor een Oekraïense kruisraket op de traditionele militaire parade in Moskou.)

Begin juni begonnen de Oekraïense kansen te keren met de herovering van een paar plaatsen in het noorden. Dat weerhield de voorspellers er niet van om volkomen te worden verrast door het grote en succesvolle tegenoffensief dat de Oekraïners daarna lanceerden in de buurt van Kharkiv.

Intussen werden we doodgegooid met visies op de aanstelling van de 'Slager van Syrië', de meedogenloze generaal Dvornikov. Die zou vanaf april 2022 wel even orde op zaken stellen in het Donetsbekken. Weinig meer van gehoord, en in juni alweer vervangen door de nog veel meedogenlozere generaal Soerovikin. En die maakte in oktober plaats voor generaal Gerasimov, wiens grote vondst het lukraak bombarderen van de energieknooppunten van Oekraïense steden was. Pure terreur, maar geen oorlogswinnende strategie.

Kortom, het regent boodschappen over ontslagen of met vervroegd pensioen gestuurde commandanten. Nu zou Poetin zijn zinnen weer gezet hebben op luchtmachtgeneraal Mikhail Teplinsky om 'doorslaggevende successen te boeken'.

Geen vuurwerk op Bali

Na de Oekraïense successen en Russische tegenvallers werd er heel wat verwacht van Poetins speech op 21 september vorig jaar. Hij zou de half veroverde provincies in het Donetsbekken volledig Russisch verklaren, een massamobilisatie aankondigen of het Westen weer eens met kernwapens bedreigen. Veel meer dan die driftige speculaties leverde de toespraak niet op.

Dan zou het vuurwerk misschien komen op de G20-top in Bali, half november. Maar er gebeurde niet veel meer dan hoongelach uit het publiek tijdens de toespraak van de Russische minister Sergey Lavrov, nadat hij het Westen de schuld voor de oorlog gaf.

Het frame van een Russisch winteroffensief maakte eind januari van dit jaar plaats voor dat van een Oekraïens lenteoffensief. Deskundigen debatteren al weken niet meer over het Russisch, maar over een Oekraïens offensief. Wanneer, en waar aan het 1.200 kilometer lange front zal dat plaatsvinden? In de VS wordt het zelfs al omschreven als een 'nu of nooit'-offensief, waarna de partijen naar de onderhandelingstafel worden gedwongen. Voor een herkansing lijkt weinig ruimte, al denkt Zelensky misschien dat die er wel is.

'Er moet dan wel iets gebeuren, toch?'

Er waren dus nogal wat kalendermomenten waarvan werd gedacht: 'Dan moet er echt wel iets gaan gebeuren'. Te veel om op te noemen eigenlijk. En de ene na de andere keer voldeden die momenten niet aan de voorspellingen van de experts: van de commandowisselingen en vaderlandse feestdagen, tot de planning van de Russische mobilisatie en de inzet van huurlingenmilities.