Dodental na Russische raketaanvallen in Oekraïne stijgt naar 25

Russische troepen hebben vrijdagmorgen vroeg meerdere plaatsen in Oekraïne beschoten. Door de raketaanvallen zijn zeker 25 doden gevallen, melden de Oekraïense autoriteiten. Eerder was sprake van zeker negentien dodelijke slachtoffers.

In meerdere steden in het zuiden en het midden van het land zijn explosies waargenomen, zoals in Kremenchuk en Mykolaiv. Wat er precies is geraakt en hoeveel schade er is, is niet duidelijk. Ook in de hoofdstad Kyiv waren ontploffingen te horen.