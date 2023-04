Doden en gewonden bij meerdere Russische raketaanvallen in Oekraïne

Rusland heeft vrijdagochtend raketaanvallen uitgevoerd op meerdere plaatsen in Oekraïne. Bij een aanval op de oostelijke stad Dnipro kwamen een vrouw en een driejarig kind om het leven.

In de centraal gelegen stad Uman staat een appartementencomplex in brand. Op sociale media is te zien dat het pand zwaar beschadigd is. Bij de aanval kwamen zeker drie mensen om het leven en raakten acht mensen gewond.

In Kyiv werden mensen opgeschrikt door meerdere explosies. De luchtverdediging van de hoofdstad heeft volgens de autoriteiten elf kruisraketten en twee drones uit de lucht geschoten. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Het is de eerste keer in vijftig dagen dat Kyiv doelwit is van Russische aanvallen.

In het hele land klonken sirenes en waren bombardementen te horen. Zo werden meerdere steden in het zuiden en midden van het land getroffen, waaronder Kremenchuk en Mykolaiv. Wat er precies is geraakt en hoeveel schade er is, is niet duidelijk.

De aanvallen komen vlak na telefonisch contact tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Chinese president Xi Jinping. Daarin benadrukte Xi dat Peking altijd voor vrede is geweest en vindt dat er zo snel mogelijk een wapenstilstand moet komen. Ook pleit hij voor vredesonderhandelingen.

China wil binnenkort een speciale gezant naar Oekraïne sturen om "met alle partijen" over een oplossing te praten. Xi was wel al op bezoek geweest in Rusland, maar een gesprek met Zelensky liet op zich wachten.

0:44 Afspelen knop Oekraïense filmt verwoest appartement na Russische aanval