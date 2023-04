NAVO heeft bijna alle beloofde wapens aan Oekraïne geleverd

Delen via E-mail

Oekraïne heeft meer dan 98 procent van de beloofde NAVO-wapens ontvangen. Dat zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de verdragsorganisatie donderdag. Ook heeft de NAVO Oekraïense militairen opgeleid. Dat geeft Oekraïne volgens Stoltenberg "een sterke uitgangspositie" om gebied te heroveren op Rusland.

De NAVO heeft tot nu toe 1.550 pantserwagens en 230 tanks geleverd, zei Stoltenberg op een bijeenkomst in Brussel. De secretaris-generaal reageerde ook op het telefoongesprek tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en diens Chinese ambtgenoot Xi Jinping woensdag.

Woensdag werd bekend dat China een speciale gezant naar Oekraïne wil sturen om "met alle partijen" over een oplossing te praten. Xi was al wel op bezoek geweest in Rusland, maar sprak nog niet eerder met Zelensky.