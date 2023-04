Overzicht Huurlingenleger wil meer munitie | Weer gedoe om Oekraïens graan

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de leider van huurlingenleger Wagner Group moppert over gebrekkige bevoorrading en Brussel gaat de export van Oekraïens graan naar Roemenië verbieden. Verder nam Rusland delen van Europese bedrijven in beslag en werden krijgsgevangenen uitgeruild.

Huurlingenleger Wagner Group, dat voor Rusland in Oekraïne vecht, klaagt over gebrekkige munitieleveringen. Volgens oprichter Yevgeny Prigozhin krijgen ze onder meer onvoldoende kogels, waardoor zijn troepen slechter presteren.

Prigozhin, die zijn betoog hield op Telegram, denkt dat er door de gebrekkige leveringen meer troepen sterven dan bij een goede bevoorrading. Het aantal slachtoffers ligt nu vijf keer hoger dan wanneer ze goed bevoorraad zouden zijn, aldus de Wagner Group-leider.

Voorlopig geen Oekraïens graan meer door Roemenië

De Europese Commissie gaat de export van Oekraïens graan en oliezaden naar Roemenië verbieden. Door het verbod mag Oekraïens graan niet meer de Roemeense grens over. Eerder deden landen als Polen, Hongarije en Bulgarije al hetzelfde.

De reden voor het exportverbod is het goedkope graan dat op de Roemeense markt belandt. De Oekraïense producten worden door de oorlog minder over zee en meer over de weg vervoerd. De spullen gaan door naburige landen en belanden daar op de markt. Boeren zijn daar niet blij mee, want Oekraïens graan is stukken goedkoper. Zij kunnen daar niet tegenop concurreren. Dat leidde tot exportverboden.

De EU is inmiddels bezig om tot een akkoord te komen waarmee het Oekraïense graan wél de Oost-Europese landen in mag, zonder dat het op de markt belandt. Ook wordt er gesproken over compensatie voor getroffen boeren.

Roemeense boeren demonstreerden eerder deze maand tegen het Oekraïense graan Foto: AFP

Oekraïne en Rusland ruilen tientallen gevangenen uit

Oekraïne en Rusland hebben krijgsgevangenen uitgeruild. Zo'n veertig Russische militairen mochten terugkeren naar hun thuisland, 44 Oekraïners bewandelden de omgekeerde weg.

Volgens Andriy Yermak, stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, gaat het met name om militairen en grenswachters. Twee van de vrijgelaten gevangenen zijn Oekraïense burgers.

De 44 vrijgelaten Oekraïners poseren voor een foto Foto: Andriy Yermak

Rusland neemt delen van Europese energiebedrijven in beslag

Rusland heeft een onderdeel van het Duitse energieconcern Uniper in bezit genomen. Het gaat om de in Rusland gevestigde dochteronderneming Unipro, waarin Uniper een belang van bijna 84 procent had. Ook de Finse stroomproducent Fortum waarschuwt dat Russische autoriteiten de controle hebben overgenomen bij een dochterbedrijf in het land.

Het gaat om een vergeldingsactie voor wat het Kremlin als illegale inbeslagnames van Russische bezittingen ziet. Die gebeurden als onderdeel van de sancties tegen het land. De Russen dreigen ook met de inbeslagname van andere Russische bezittingen van buitenlandse bedrijven.