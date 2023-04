Duizenden inwoners terug naar huis na Russisch bombardement op eigen stad

Meer dan drieduizend inwoners van de Russische stad Belgorod mogen zaterdag terug naar huis. Donderdag werd de stad geraakt door een Russisch gevechtsvliegtuig. Daarbij raakten twee vrouwen gewond en meerdere gebouwen beschadigd.

De geëvacueerden wonen in het gebied dat werd geraakt door de bom van het Russische vliegtuig. Zeker zeventien appartementencomplexen werden ontruimd.

Het explosief dat Belgorod trof is weggehaald. Volgens lokale autoriteiten werd de stad geraakt door een wapen van een Sukhoi SU-34. Dat is een supersonische jachtbommenwerper.

Het bombardement veroorzaakte een enorme explosie. Zo werd er een krater met een diameter van 20 meter geslagen.

Belgorod ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Het was al meerdere keren het doelwit van Oekraïense aanvallen. In de stad liggen onder meer wapens en munitie van de Russische troepen opgeslagen.

Rusland voerde de afgelopen dagen nieuwe luchtaanvallen uit. Zo werd onder meer de Oekraïense hoofdstad Kyiv voor het eerst in bijna een maand weer onder vuur genomen.

