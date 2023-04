Overzicht Derde van beloofde munitie in Oekraïne | Tanks in Polen gerepareerd

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Een derde van de door de Europese Unie beloofde munitie is in Oekraïne, de Oekraïense Leopard-tanks worden in Polen gerepareerd en Rusland voert na een maand weer droneaanvallen uit op Kyiv.

Een derde van de eerste munitie die de Europese Unie Oekraïne heeft beloofd, is geleverd. Het gaat om leveringen met een waarde van ruim 600 miljoen euro, meldt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Het gaat vooral om de granaten voor zwaar geschut waar Oekraïne om staat te springen. "De EU doet er alles aan om te leveren, en wel snel", zegt Borrell.

De EU vergoedt voor 1 miljard euro aan munitie die ze uit haar voorraden aan Oekraïne kan leveren. Munitie uit eigen voorraden kan sneller bij het Oekraïense front zijn dan munitie die nog moet worden ingekocht.

Oekraïne kan in de praktijk rekenen op munitie voor bijna het dubbele bedrag, omdat de lidstaten volgens afspraak meer leveren dan ze bij de unie kunnen terugvragen.

De EU zou inmiddels meer dan 16.000 Oekraïense militairen hebben opgeleid. Naast wapens en munitie, heeft het land ook dringend nieuwe soldaten nodig. Het is niet duidelijk welk verschil de Europese munitieleveringen in de oorlog zullen maken.

Leopard-tanks uit Oekraïne worden in Polen gerepareerd

Duitsland en Polen openen een werkplaats waar Leopard-tanks uit Oekraïne kunnen worden gerepareerd. De werkplaats wordt in Polen opgezet. De landen sloten met Kyiv een akkoord over de financiering van de reparaties. Het opzetten van het reparatiepunt gaat volgens de Duitse defensieminister Boris Pistorius zo'n 200 miljoen euro kosten.

Na lang aandringen, beloofden westerse landen Oekraïne begin dit jaar tientallen moderne Duitse Leopard 2-tanks. Oekraïense soldaten worden in Polen en Duitsland getraind in het gebruik van de tanks.

Westerse defensieleiders overlegden vrijdag over verdere militaire steun aan Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vraagt zijn bondgenoten nu om gevechtsvliegtuigen en luchtafweer.

Russische droneaanvallen op Kyiv

Voor het eerst sinds bijna een maand hebben de Russen weer droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Ook andere gebieden in Oekraïne zijn aangevallen door gevechtsdrones. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Volgens de Oekraïense strijdkrachten konden acht van de tien aanvallen worden afgeslagen. In de nacht van donderdag op vrijdag ging in heel Oekraïne het luchtalarm af.

Sinds afgelopen herfst maken de Russische troepen gebruik van gevechtsdrones van Iraanse makelij.

Situatie in Bakhmut is volgens Oekraïners 'onder controle'

De Oekraïense regering zegt dat de situatie in Bakhmut "gespannen maar onder controle" is. Russische troepen proberen de stad in het oosten van Oekraïne al maanden in te nemen en hebben er inmiddels grote delen van veroverd. Naar eigen zeggen heeft Rusland zo'n 80 tot 90 procent van de Oost-Oekraïense stad in handen.

Alleen een deel van het westen van de stad is nog in handen van het Oekraïense leger. Maar die militairen weigeren het gebied vooralsnog te verlaten.

De stad ligt door de aanhoudende strijd in puin en is nu vrijwel verlaten, terwijl er voor de Russische invasie zo'n 80.000 mensen woonden. De Russische strijdkrachten willen vanuit Bakhmut verder oprukken in Oost-Oekraïne, iets wat het Oekraïense leger koste wat het kost wil voorkomen.

Een Oekraïense soldaat in een bunker in Bakhmut waar al maandenlang een bloedige strijd gaande is. Foto: AP

Zelensky deze zomer naar NAVO-top in Litouwen

Zelensky neemt komende zomer deel aan de NAVO-top in Litouwen. "Ik ben blij dat hij de uitnodiging heeft aangenomen", zei NAVO-chef Jens Stoltenberg vrijdag.

Stoltenberg bezocht Zelensky donderdag voor het eerst sinds de Russische inval. Het is nog niet duidelijk of Zelensky echt afreist naar de Litouwse hoofdstad Vilnius of via videoverbinding meepraat. De president waagde zich tijdens de oorlog maar zelden over de grens.

Zelensky hoopt op een "historische top". Hij doelde daarmee op het versnellen van de toetreding van Oekraïne tot de westerse militaire alliantie, een vurige wens van Kyiv. De NAVO ziet volgens ingewijden geen ruimte voor spoedige aansluiting van het land, maar zet de kwestie wel "hoog op de agenda", verzekerde Stoltenberg.

Russisch gevechtsvliegtuig raakt per ongeluk eigen stad

In het Russische Belgorod zijn zeker drie mensen gewond geraakt nadat een Russisch gevechtsvliegtuig op de eigen stad schoot, meldt de regionale gouverneur Vjatsjeslav Gladkov.

Eerder maakten de Russische autoriteiten bekend dat het om een ongeluk ging. Belgorod ligt vlak bij de grens met Oekraïne.

Het gaat om een Sukhoi SU-34, dat is een supersonische jachtbommenwerper. De SU-34 vloog over de stad toen het toestel per ongeluk een wapen afvuurde. Hoe dat heeft kunnen gebeuren en om wat voor wapen het gaat is niet bekend.

Door de explosie is in een van de hoofdstraten van Belgorod een krater met een diameter van 20 meter ontstaan. Er ligt puin op straat en er is volgens de gouverneur schade aan vier auto's en drie gebouwen. Hij meldt ook dat een beschadigd appartementengebouw is ontruimd.