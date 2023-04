Russisch gevechtsvliegtuig schiet per ongeluk op eigen stad

Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft donderdag in de Russische stad Belgorod per ongeluk een explosie veroorzaakt. Daarbij raakten twee vrouwen gewond en meerdere gebouwen beschadigd.

Plaatselijke autoriteiten rapporteerden een enorme explosie in de stad die dicht bij de grens met Oekraïne ligt.

Volgens het Russische ministerie van Defensie vloog het vliegtuig, een Sukhoi SU-34, over de stad toen het toestel per ongeluk een wapen afvuurde. Het is niet duidelijk om wat voor wapen het ging. De SU-34 is een supersonische jachtbommenwerper.

In een van de hoofdstraten van de stad werd een krater met een diameter van 20 meter geslagen. Twee vrouwen raakten gewond en vier auto's en vier gebouwen werden beschadigd.

Het is niet bekend wat het precieze doel van het gevechtsvliegtuig was. Belgorod is meerdere keren doelwit geweest van Oekraïense aanvallen. In de stad liggen onder meer wapens en munitie van de Russische troepen opgeslagen.