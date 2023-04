Overzicht Zelensky vraagt tegen beter weten in opnieuw om NAVO-lidmaatschap

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: president Volodymyr Zelensky drong donderdag tijdens een bezoek van NAVO-chef Jens Stoltenberg opnieuw aan op toetreding tot het militaire bondgenootschap. Stoltenberg erkende dat Oekraïne in de NAVO thuishoort, maar deed geen beloftes.

"Laat ik duidelijk zijn: Oekraïne hoort bij de Euro-Atlantische familie", zei secretaris-generaal Stoltenberg tijdens een persconferentie. "In de NAVO is plaats voor Oekraïne. En gaandeweg zal onze steun jullie helpen dit mogelijk te maken."

Volgens de Oekraïense president is toetreding tot de NAVO hard nodig. Hij gebruikte het bezoek van Stoltenberg om die langgekoesterde wens nog maar eens te uiten. "Dit is het juiste moment", voegde hij eraan toe.

Daarnaast drukte Zelensky zijn dankbaarheid uit voor de uitnodiging voor de NAVO-top van komende zomer. Volgens de Oekraïense president zou die top in de Litouwse hoofdstad Vilnius zomaar eens historisch kunnen worden. Het is niet de verwachting dat op korte termijn gehoor wordt gegeven aan zijn wens om tot de NAVO toe te treden.

Het Oekraïense geflirt met de NAVO ligt gevoelig in Rusland, dat het bondgenootschap als een grote vijand ziet. President Vladimir Poetin heeft herhaaldelijk gezegd dat zijn land niet alleen met Oekraïne in conflict is, maar ook met de NAVO. In een reactie op het bezoek van Stoltenberg liet het Kremlin opnieuw weten toetreding van Oekraïne niet te zullen accepteren.

Oekraïne heeft militaire steun hard nodig

Wel benadrukte Stoltenberg dat het bondgenootschap Oekraïne militair zal blijven steunen. Hij bracht ook in herinnering dat de NAVO al tienduizenden Oekraïense militairen heeft getraind en 65 miljard euro aan militaire steun heeft verleend.

Die steun heeft Oekraïne in deze fase van de oorlog hard nodig. Het Russische lenteoffensief dreigt vast te lopen, maar Oekraïne lijkt te weinig mankracht en munitie voor een effectieve tegenaanval te hebben. Het is daarmee een cruciaal moment in de oorlog.

Stoltenberg bezocht Oekraïne vandaag voor het eerst sinds het begin van de oorlog in februari 2022. Vrijdag komen de NAVO-landen en andere bondgenoten van Oekraïne weer bijeen om te overleggen over de levering van extra wapens.

Nederland en Denemarken kopen veertien tanks voor Oekraïne

Nederland koopt samen met Denemarken veertien Leopard 2A4-tanks voor Oekraïne. De tanks komen uit de voorraad van Duitsland. Omdat de tanks nog moeten worden opgeknapt, krijgt Oekraïne ze waarschijnlijk pas volgend jaar.

Volgens minister Kajsa Ollongren (Defensie) kosten de Leopard-tanks in totaal 165 miljoen euro. Nederland betaalt de helft van dat bedrag.

Nederland doet ook mee met de inkoop van artilleriemunitie. Die munitie wordt gezamenlijk ingekocht via de Europese Unie.

Woensdagavond werd bekend dat ook de VS weer militair materieel naar Oekraïne stuurt. Een lading munitie en ander materieel kost de Amerikanen 325 miljoen dollar (ruim 295 miljoen euro).

Mysterieuze flits boven Kyiv leidt tot zorgen

Woensdagavond was boven Kyiv een mysterieuze flits te zien. Het fenomeen leidde tot zorgen en verwarring bij de Oekraïense autoriteiten. Het Oekraïense ruimteagentschap weet niet zeker wat de flits heeft veroorzaakt, maar gaat nu uit van een meteoriet.

Rond 22.00 uur (Oekraïense tijd) was er boven de hoofdstad een heldere gloed zichtbaar. Het luchtalarm ging af, maar de luchtverdediging was niet in werking. Een woordvoerder van het militaire bestuur in Kyiv zei donderdag dat het niet om een Russische raketaanval of vallende satelliet ging.

Aanvankelijk zei het hoofd van het bestuur dat het mogelijk een NASA-satelliet was. Maar de Amerikaanse ruimteorganisatie ontkende dat. Vanwege de zweem van geheimzinnigheid wordt op sociale media flink gespeculeerd.

Een gigantische flits verlichtte woensdagavond de hemel boven Kyiv. Foto: AFP

Oekraïnegezant legt taken neer om omstreden uitspraken over Rusland

Ron van Dartel, speciaal gezant voor het bedrijfsleven en de wederopbouw van Oekraïne, legt per direct zijn functie neer.

Zijn omstreden uitspraken in het boek Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen vormen de aanleiding voor het vertrek. Daarin beweerde Van Dartel onder meer dat Oekraïners ook Russen zijn.