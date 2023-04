Nederland en Denemarken kopen nog eens veertien tanks voor Oekraïne

Nederland en Denemarken kopen samen veertien Leopard 2A4-tanks voor Oekraïne. De tanks komen uit de voorraad van Duitsland. Omdat ze nog moeten worden opgeknapt, krijgt Oekraïne ze waarschijnlijk pas volgend jaar.

Het is niet de eerste keer dat Nederland Oekraïne steunt met het leveren van tanks. In totaal heeft Nederland al zo'n 145 tanks toegezegd aan Oekraïne. Het gaat om verschillende soorten tanks, maar het grootste deel bestaat uit de zogenoemde Leopard 1-modellen. De veertien Leopard 2A4-tanks komen daar nog bovenop.

In totaal heeft Nederland al voor zo'n 1,2 miljard euro aan militair materieel aan Oekraïne gegeven. "Zonder militaire steun kan Oekraïne de strijd niet volhouden", zei Ollongren over de kosten. "De uitkomst van deze strijd is ook bepalend voor onze veiligheid in Europa."