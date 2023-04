VS stuurt opnieuw voor honderden miljoenen aan munitie naar Oekraïne

De Verenigde Staten sturen munitie en ander militair materiaal naar Oekraïne ter waarde van 325 miljoen dollar. Het nieuwe steunpakket is volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie "essentieel" voor het versterken van het Oekraïense leger aan het front.

Het gaat om munitie voor raketwerpers van het type Himars, raketten en granaten voor artillerie en tanks. Ook worden antitankmijnen en logistieke ondersteuningsvoertuigen naar Oekraïne verscheept.

Het gaat om de 36e levering uit voorraden van het Amerikaanse leger. De VS heeft met meer dan 71 miljard dollar het meeste geld vrijgemaakt voor steun aan de Oekraïense troepen.

"Rusland kan de oorlog vandaag beëindigen. Totdat Poetin dat doet, zullen de VS en onze bondgenoten Oekraïne bijstaan, zo lang als nodig is", zei Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in een statement.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Meer hulp blijft hard nodig

De Oekraïense troepen ontvingen woensdag ook andere hulp. Het ging om Patriot-luchtafweersystemen van onder meer Nederland, Duitsland en de VS. "Vandaag wordt onze prachtige Oekraïense lucht veiliger doordat Patriot-luchtverdedigingssystemen in Oekraïne zijn aangekomen", schreef defensieminister Oleksii Reznikov op Twitter. Hij bedankte de landen.

De militaire steun is hard nodig, want de Oekraïners krijgen het steeds zwaarder in de strijd. Eerder deze maand lekte uit dat er te weinig munitie, wapens en mankracht is om de Russen terug te dringen. Het langverwachte lenteoffensief heeft daarmee weinig kans van slagen.