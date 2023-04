Rusland zou met vissersboten spioneren op Oost- en Noordzee om te saboteren

Rusland is in de Oost- en de Noordzee aanwezig met vissersboten, vrachtschepen en jachten om sabotageplannen te smeden. Zo onderzoekt het land of het elektriciteitskabels op de bodem van de zee kan saboteren. Dat blijkt woensdag uit gezamenlijk onderzoek van de publieke omroepen in Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken.

De omroepen hebben het radioverkeer en de vaarroutes van de Russische schepen een jaar lang gevolgd. En dat bracht verdachte vaarpatronen aan het licht, met name rond windparken voor de kust, rond gaspijpleidingen en rond onderzeese stroom- en datakabels.

Volgens het onderzoek zijn de Russische schepen constant in beweging in beide zeeën. De illegale spionageacties worden mogelijk uitgevoerd in combinatie met legale activiteiten, zoals vissen. Dat vertelde Nils Andreas Stensønes, hoofd van de Noorse inlichtingendienst, aan de Noorse omroep NRK.

Zo wordt de kritieke infrastructuur op de bodem van de zee in kaart gebracht. Dat zou interessant kunnen zijn voor Moskou, omdat het op die manier bijvoorbeeld de elektriciteit naar nabijgelegen landen kan afsnijden, zo stellen de omroepen.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov reageerde direct ontkennend. Volgens hem geven Europese landen "er weer de voorkeur aan om Rusland overal de schuld van te geven". Dat zei hij tegen AP tijdens een online bijeenkomst met verslaggevers.

Zweedse premier: 'Risicovolle situatie in omgeving'

"Ze kunnen zich beter concentreren op de terreuraanslag op de Nord Stream-pijpleidingen", zei Peskov, verwijzend naar de explosies in de pijpleidingen in de Oostzee vorig jaar. Wie dat gedaan heeft, is nog altijd onbekend.

De Zweedse premier Ulf Kristersson is niet verbaasd over de onthullingen. "Maar dit is serieus. Het onderstreept dat we een zeer risicovolle situatie in onze directe omgeving hebben", zei hij tegen het Zweedse persbureau TT .

