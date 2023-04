Delen via E-mail

Rusland en Oekraïne ruilen gevangenen uit ter ere van orthodox Pasen dit weekend. Rusland laat 130 Oekraïners vrij, melden de autoriteiten in Kyiv. Hoeveel Russen er worden vrijgelaten, is nog niet bekendgemaakt.

"We halen 130 van onze mensen naar huis", liet een belangrijke functionaris van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weten via Telegram. De uitruil begon een paar dagen geleden al en verloopt in fases.