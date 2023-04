Overzicht Pessimisme over Oekraïens tegenoffensief na documentenlek

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïense troepen hebben het steeds moeilijker om de stad Bakhmut te behouden. Het langverwachte Oekraïense tegenoffensief wordt volgens gelekte Amerikaanse documenten een lastig verhaal.

De strijd om de Oost-Oekraïense stad Bakhmut moddert al maanden aan. Maar het lijkt er nu steeds meer op dat de Oekraïense troepen verder worden teruggedrongen. Wegens gebrek aan munitie en de oprukkende Russen moet Oekraïne zich terugtrekken, meldt de Britse inlichtingendienst.

Er worden nieuwe Russische aanvallen op de verwoeste stad verwacht. Volgens Oekraïense functionarissen rukken meerdere Russische troepen op naar het front bij Bakhmut. Ook is de samenwerking tussen het leger en de huurlingen van de Wagner Group verbeterd, meldt het Verenigd Koninkrijk.

De Russische aanvallen zijn in de afgelopen 48 uur toegenomen. Zo voerde Rusland vrijdag een raketaanval uit op een appartementencomplex in Sloviansk, een stad op 50 kilometer afstand van Bakhmut. Daarbij kwamen zeker vijf mensen om het leven. Vijftien anderen raakten gewond en zeven mensen liggen nog onder het puin.

Bakhmut wordt zeker vijfhonderd keer per dag beschoten, melden Oekraïense autoriteiten. Rusland probeert de stad in te nemen voordat Oekraïne het verwachte tegenoffensief kan starten.

Tegenoffensief heeft weinig kans van slagen

De vraag is of dat Oekraïense tegenoffensief nog wel van de grond komt. Volgens gelekte Amerikaanse documenten heeft het weinig kans van slagen.

Er is een gebrek aan troepen, munitie en wapens, waardoor de troepen niet voldoende tegenwicht kunnen bieden, blijkt uit de geheime informatie. Oekraïne is mogelijk begin mei al door zijn munitie voor het luchtafweergeschut heen. Het wordt dan haast onmogelijk om Russische vliegtuigen uit te schakelen en bombardementen te voorkomen.

Daarnaast zouden inmiddels 12 nieuwe brigades met 253 tanks en zo'n 1.500 gepantserde voertuigen opgericht moeten zijn om het lenteoffensief te leiden. Maar die zijn nog verre van gereed. Volgens de documenten is de helft nog maar gedeeltelijk uitgerust met de wapens. Bovendien moeten vijf van de twaalf brigades nog aan de training beginnen.

Rusland kan profiteren van deze informatie en zijn aanvalsplannen daarop aanpassen.

Amerikaanse militair opgepakt voor Pentagon-lek

De FBI heeft de 21-jarige Amerikaanse militair Jack Teixeira aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het lekken van geheime documenten van de Amerikaanse overheid. De gelekte stukken bevatten onder meer gevoelige informatie over de oorlog.

Teixeira is donderdag aangehouden en zit vast. Hij moet later voor de rechter verschijnen, meldde de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland op een persconferentie.

The New York Times meldde eerder al dat de autoriteiten hem op het oog hadden. De krant wist een keukenblad op een foto met de gelekte documenten te linken aan het huis van Teixeira.

0:34 Afspelen knop FBI houdt militair aan vanwege lek geheime Oekraïnedocumenten

EU gaat extra munitie voor Oekraïne financieren

De Europese Unie is het eens geworden over de financiering van extra munitie voor Oekraïne. Er wordt 1 miljard euro uit de zogeheten Europese vredesfaciliteit vrijgemaakt voor de levering van munitie uit hun arsenalen. Dat maakte EU-buitenlandchef Josep Borrell bekend.

Door het besluit om het wapenfonds opnieuw aan te spreken, kunnen lidstaten die munitie uit bestaande en nieuwe voorraden doneren aan de Oekraïense strijdkrachten.

De oorlog in Oekraïne is uitgemond in een slijtageslag. Het land dreigt die te verliezen als zijn bondgenoten niet snel meer munitie sturen. Daarbij zijn vooral artilleriegranaten belangrijk.

Nieuwe massagraven van Wagner-huurlingen ontdekt

In verschillende delen van Rusland zijn nieuwe massagraven ontdekt met daarin de lichamen van mensen uit de Wagner Group. Het zou gaan om zeven begraafplaatsen met zeker 995 lichamen.

Eerder werden slachtoffers van de oorlog meestal in de buurt van hun familieleden begraven. Maar nu zijn enkele tientallen gevallen bekend waarin de doden in andere regio's zijn begraven. Familieleden van zeker 42 doden wisten niet dat ze gestorven waren.

Nabestaanden proberen het lichaam van hun overleden familielid te vinden om hen thuis opnieuw te kunnen begraven.

Ontkomen aan Russische dienstplicht moeilijker

Moskou heeft een nieuwe wet goedgekeurd die het mogelijk maakt dienstplichtigen online op te roepen. Daarmee wordt het makkelijker om mannen te werven die in Oekraïne moeten gaan strijden.

Momenteel moet een oproepbrief persoonlijk worden overhandigd aan degene die zich moet aanmelden bij het leger. Tienduizenden Russen doken daarom onder of vluchtten het land uit zodat ze de brief niet in ontvangst konden nemen.

De nieuwe wet moet dat voorkomen. Wie een elektronische oproep ontvangt, kan daar niet meer onderuit. De nieuwe wet stelt ook dat je het land niet meer uit mag vanaf het moment dat je zo'n online oproep ontvangt.

Er staat geen nieuwe mobilisatieronde gepland, benadrukt een woordvoerder van het Kremlin. Hij vermoedt daarom dat jonge mannen niet massaal het land gaan verlaten om onder hun plicht uit te komen. Dat was vorig jaar wel het geval nadat president Vladimir Poetin de gedeeltelijke mobilisatie bekendmaakte.

Oekraïense militairen proberen de Russen aan het front bij Bakhmut tegen te houden. Foto: Reuters

Vader van meisje dat anti-oorlogstekening maakte uitgeleverd aan Rusland

Aleksej Moskaljov, de opgepakte vader van het twaalfjarige meisje dat een anti-oorlogstekening maakte, gaat terug naar Rusland. Daar staat hem twee jaar in een strafkolonie te wachten. De man vluchtte vlak voor zijn veroordeling naar Belarus, maar dat land heeft hem uitgeleverd aan Rusland.

De 54-jarige Moskaljov had op sociale media kritiek geuit op het Russische leger. Maar hij kwam pas in het vizier van de veiligheidsdiensten nadat zijn dochter een tekening had gemaakt tegen de oorlog in Oekraïne. Haar school schakelde de politie in.

De dochter werd in een kindertehuis geplaatst. Zij is inmiddels opgehaald door haar moeder, met wie ze al een paar jaar geen contact had.

Heftige reacties op video van vermeende onthoofding

Beelden waarin een vermeende Russische soldaat een Oekraïense krijgsgevangene onthoofdt, zijn verspreid via sociale media. Dat leidde tot heftige reacties. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland meteen beschuldigd en stelde dat dit geen uniek incident was. "Dit is Rusland zoals het is."

Volgens het Kremlin moet eerst gekeken worden of de beelden wel echt zijn en wat er precies is gebeurd. "We leven in een tijd van vervalsingen en nepnieuws", zegt een woordvoerder.

De VN-missie in Oekraïne is geschokt door de beelden. De Europese Unie benadrukt dat er wordt gewerkt aan de vervolging en berechting van plegers van oorlogsmisdaden. Maar de EU heeft geen informatie over de echtheid van de video.