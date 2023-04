Amerikaanse autoriteiten pakken 21-jarige man op voor lek geheime Oekraïnedocumenten

De FBI heeft de 21-jarige Amerikaanse militair Jack Teixeira aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het lekken van geheime documenten van de Amerikaanse overheid. De gelekte documenten bevatten gevoelige informatie over onder meer de oorlog in Oekraïne.

Teixeira is donderdag aangehouden en zit vast. Hij moet later voor de rechter verschijnen, meldt de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland. Op dit moment is er een huiszoeking bezig in een woning in de plaats Dighton in de staat Massachusetts. Volgens persbureau AP gaat het om de woning van Teixeira.

The New York Times meldde eerder al dat de autoriteiten hem op het oog hadden. Teixeira zit bij een reserveonderdeel van de Amerikaanse luchtmacht in Massachusetts. Hij is verbonden aan de inlichtingenafdeling.

De overheidsdocumenten doken volgens The Washington Post eind vorig jaar op in een besloten chatgroep op de berichtendienst Discord. Ze werden gedeeld door de leider van de chatgroep, een twintiger die zich OG noemde. Hij zei dat hij ze had meegenomen van zijn werk op de legerbasis. Bronnen rond het onderzoek zeggen tegen AP dat Teixeira die twintiger is.

Volgens Biden vormt lek geen acuut gevaar

De Amerikaanse president Joe Biden zei eerder op donderdag niet acuut een gevaar te zien vanwege het lek. De inlichtingendiensten en het ministerie van Justitie zijn een groot onderzoek gestart naar de lekken, zei hij in Dublin na een gesprek met zijn Ierse ambtgenoot Michael Higgins.

De gelekte documenten schetsen een somber beeld van de kansen van de Oekraïense strijdkrachten om een doorbraak te forceren. Hoogeplaatste mensen in Washington zouden betwijfelen dat de regering in Kyiv haar doelen in de oorlog kan bereiken.