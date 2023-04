Oekraïens offensief heeft volgens gelekte documenten weinig kans van slagen

Een verwacht tegenoffensief van het Oekraïense leger heeft volgens gelekte Amerikaanse documenten weinig kans van slagen. Door een gebrek aan troepen, munitie en wapens wordt het lenteoffensief waarschijnlijk een lastig verhaal.

De Oekraïense troepen kunnen niet voldoende tegenwicht bieden om de Russische troepen terug te dringen, blijkt uit de zeer geheime documenten. Oekraïne is mogelijk begin mei al door zijn munitie voor het luchtafweergeschut heen. Het wordt dan haast onmogelijk om Russische vliegtuigen uit te schakelen en bombardementen te voorkomen.

Daarnaast zouden inmiddels 12 nieuwe brigades met 253 tanks en zo'n 1.500 gepantserde voertuigen opgericht moeten zijn om het lenteoffensief te leiden. Drie daarvan zijn door de Oekraïners opgezet, de rest is met hulp van de Verenigde Staten en andere bondgenoten opgericht.

Maar de brigades zijn nog verre van gereed. De helft is nog maar gedeeltelijk uitgerust met de wapens. Bovendien moeten vijf van de twaalf brigades nog aan de training beginnen.

Een tegenoffensief is daarmee erg onzeker en heeft volgens de documenten weinig kans van slagen. De Russen kunnen van deze informatie profiteren en hun aanvalsplannen erop aanpassen.

VS speelt informatie over Russische oorlogsplannen door aan Oekraïne

De geheime documenten legden de kwetsbaarheden van de Oekraïners langs de frontlinie bloot. Vooral de uitgeputte munitievoorraden springen in het oog. Volgens CNN heeft Kyiv de aanvalsplannen naar aanleiding van de onthullingen gewijzigd.

Het lek onthulde ook dat de VS tot in detail van de Russische oorlogsplannen op de hoogte is. Die informatie spelen de Amerikanen door aan de Oekraïense legerleiding.

Ook kwamen meerdere relaties tussen vermeende bondgenoten en partners aan het licht. Sommigen neigen meer naar steun aan Rusland. Zo zou Egypte van plan zijn Rusland in het geheim te voorzien van raketten en andere munitie. Maar volgens de VS zullen die plannen nooit worden uitgevoerd.

Nederlands commando actief in Oekraïne

Andere opvallende gelekte informatie gaat over westerse commando's die in het oorlogsgebied actief zijn. Eén daarvan is Nederlands, blijkt uit de documenten. De BBC schrijft dat die groep samen met tientallen andere commando's in het land aanwezig is. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft het nieuws niet bevestigd.

Vijftig leden van speciale eenheden in Oekraïne komen uit het Verenigd Koninkrijk. De rest zou uit Letland (17), Frankrijk (15), de VS (14) en Nederland (1) komen. Het is niet duidelijk waar de commando's gestationeerd zijn of wat voor werk ze daar doen.

Rusland speculeert al maanden over de aanwezigheid van westerse troepen in Oekraïne. President Vladimir Poetin spreekt dan ook vaak over een oorlog tegen de NAVO. Geen van de genoemde landen heeft gereageerd op de bewering dat hun commando's daar zouden zijn.

Een begraafplaats voor Oekraïense soldaten. Foto: Getty Images

VS start strafrechtelijk onderzoek

Het Witte Huis wil de echtheid van de documenten niet bevestigen. Maar Amerikaanse functionarissen hebben tot nu toe maar over één document gezegd dat het gemanipuleerd is. Daarin is het geschatte aantal overleden Russische soldaten bijgesteld van 200.000 naar zo'n 17.500.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wie de topgeheime informatie heeft gelekt. Maar experts zijn het erover eens dat het waarschijnlijk een Amerikaan met toegang tot die documenten moet zijn geweest.

"We zullen het blijven onderzoeken en de onderste steen boven keren tot we de schuldige hebben gevonden", zei defensieminister Lloyd Austin op een persconferentie.