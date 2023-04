Nieuwe massagraven van Wagner-huurlingen ontdekt in Rusland

In verschillende delen van Rusland zijn nieuwe massagraven ontdekt met daarin de lichamen van mensen uit het Russisch huurlingenleger Wagner Group. Dat meldt BBC News . Vermoedelijk gaat het om zeven begraafplaatsen met in totaal minstens 995 lichamen. Wagner rekruteert veel leden uit Russische gevangenissen.

Lokale bewoners ontdekten deze maand twee niet eerder genoemde massagraven: in de Russische stad Novosibirsk en in de buurt van de Russische stad Irkutsk.

Voorheen werden slachtoffers meestal in de buurt van hun familieleden begraven, maar bij de BBC zijn nu enkele tientallen gevallen bekend waarin de doden in andere regio's zijn begraven. Familieleden van ten minste 42 doden wisten niet dat ze gestorven waren.

Een zus van een van de omgekomen huurlingen vertelt aan de Britse omroep dat de Wagner Group haar zelfs liet weten dat haar broer nog leefde. Via een groep op internet kwam zij erachter dat haar broer in Novosibirsk is begraven.

Nabestaanden proberen het lichaam van hun overleden familielid te vinden om hen thuis opnieuw te kunnen begraven.

Wagner wil nieuwe leden rekruteren

De BBC kon de identiteit van 52 doden uit het massagraf in Novosibirsk achterhalen. Van 41 van hen kon de Britse omroep rechtbankvonnissen terugvinden. Daaruit valt op te maken dat deze mensen de oorlog in Oekraïne verkozen boven een strafkamp of de gevangenis.

De Verenigde Staten schatten in januari dat 50.000 Wagner-huurlingen actief waren in Oekraïne. Daarvan zijn 40.000 uit Russische gevangenissen gerekruteerd.