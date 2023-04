Groot lek brengt niet alleen VS maar ook verdediging Oekraïne in verlegenheid

Een groot informatielek heeft de Verenigde Staten én Oekraïne in verlegenheid gebracht. Een flink aantal zeer geheime documenten, met veel details over bijzonder gevoelige onderwerpen zoals de oorlog, verscheen afgelopen maand stilletjes op sociale media. Dit weten we nu over wat daarin staat, hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie er achter het lek zit.

Voor zover bekend zijn vele tientallen tot honderden documenten online gezet. Die verschenen op platformen zoals Discord en 4Chan. Die laatste is berucht vanwege fora waar berichten automatisch weer verdwijnen. Daardoor verschijnt er vaker illegale content.

Het incident wordt in eerste instantie niet opgepikt. Dat verandert vrijdag wanneer Amerikaanse regeringsbronnen in gesprek met The New York Times vertellen over de ernst van het lek. Sindsdien verschijnen aan de lopende band berichten over de gevoelige informatie die nu op straat ligt.

In de documenten staat onder meer informatie over militaire steun aan Oekraïne, de protesten in Israël en geheim Zuid-Koreaans overleg. Daarbij moet wel direct één belangrijke kanttekening worden geplaatst: van niet alle documenten is bevestigd dat ze daadwerkelijk van de Verenigde Staten afkomstig zijn.

Ook schijnt de inhoud van sommige documenten te zijn aangepast. Zo gaan documenten over de oorlog in Oekraïne onder meer over het aantal oorlogsslachtoffers. Daarin is het geschatte aantal overleden Russische soldaten bijgesteld van 200.000 naar zo'n 17.500.

Van sommige documenten is het lekken (als ze echt zijn tenminste) ronduit zorgwekkend. Bijvoorbeeld die over geplande munitieleveringen. En de onthulde locaties van Oekraïens luchtafweergeschut. Met die kennis kan Rusland immers gerichter handelen in de Oekraïne-oorlog.

Een van de meest schokkende stukken informatie gaat over het Oekraïense munitietekort. Oekraïne is mogelijk begin mei al door zijn munitie voor het luchtafweergeschut heen, blijkt uit de documenten. Het uitschakelen van Russische vliegtuigen en voorkomen van bombardementen wordt dan haast onmogelijk.

Zorgen over een Oekraïens munitietekort zijn er al langer. Maar Rusland weet nu ook af van de geplande leveringen die dat tekort moeten voorkomen.

In enkele andere gelekte documenten staat dat:

De top van de Israëlische geheime dienst (de Mossad) de protesten in Israël tegen premier Benjamin Netanyahu steunt. Netanyahu wil controversiële hervormingen wil doorvoeren.

Zuid-Korea een gevoelige discussie voert over het wel of niet leveren van wapens en munitie aan Oekraïne.

De Verenigde Staten het Russische huurlingenleger Wagner Group in de gaten houdt bij het uitbreiden van activiteiten in Afrika

Russische straaljagers bijna een Brits verkenningsvliegtuig neerschoten boven de Zwarte Zee

Het lek heeft tot hevige reacties geleid. Het wordt namelijk pijnlijk duidelijk hoe de Verenigde Staten niet alleen hun vijanden, maar ook bondgenoten stevig in de gaten houdt. "Het toont aan hoe diep verweven de Verenigde Staten écht is met alle geopolitieke problemen in de wereld", schreven Amerikaanse media al eerder.

De Israëlische premier Netanyahu voelde dat hij wel móest reageren op de bewering rondom de invloed van de Mossad op de protesten in het land. "Dat is simpelweg niet waar en op leugens gebaseerd", liet zijn kantoor weten.

In Zuid-Korea ontstond ophef over het idee dat Amerikanen hen zouden "bespioneren". President Yoon Suk Yeol wil dat alle documenten gecontroleerd worden en de Verenigde Staten "passende stappen" neemt om dit op te lossen. Het Pentagon heeft daarop gezegd dat het gaat kijken of alle documenten wel écht Amerikaans zijn.

In het Zuid-Koreaanse parlement willen meerdere politici een onderzoek starten naar "de Amerikaanse spionagepraktijken", zeggen ze bij persbureau Reuters. "Dit brengt onze nationale soevereiniteit in gevaar."

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol moest verantwoording afleggen aan Zuid-Koreaanse politici. Foto: ANP / EPA

Het is nog niet duidelijk wie er achter het lek zit. Amerikaanse ambtenaren wezen al snel met de beschuldigende vinger naar Rusland en pro-Russische groeperingen. Dat komt mede omdat op platformen zoals Telegram veel Russen actief zijn en er gevoelige informatie over de Oekraïne-oorlog werd gelekt.

Maar sindsdien wordt steeds vaker gedacht aan een Amerikaanse eindverantwoordelijke. Dat komt doordat er informatie over veel meer, andere onderwerpen is gelekt. Veel documenten waren alleen in Amerikaanse handen. Dat suggereert volgens experts dat niet een ander land, maar een Amerikaan deze informatie naar buiten wilde brengen. De vraag is dan alleen nog steeds wie.