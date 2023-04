Plannen van VS en NAVO voor steun aan Oekraïne gelekt op sociale media

Geheime plannen van de Verenigde Staten en de NAVO voor militaire steun aan Oekraïne zijn uitgelekt via sociale media. Dat hebben Amerikaanse regeringsbronnen vrijdag tegen The New York Times gezegd.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt hoe de documenten op Twitter en Telegram zijn beland. Het zou gaan om de voorbereiding op een aankomend Oekraïens offensief tegen Rusland. De documenten bevatten onder meer overzichten van geplande wapenleveranties en troepenaantallen, meldt de krant.

Volgens bronnen van The New York Times zijn de documenten op sommige punten aangepast. Met name schattingen van het aantal Russische oorlogsdoden zouden naar beneden zijn bijgesteld, terwijl het aantal doden aan Oekraïense zijde wordt overschat. Dat zou erop kunnen duiden dat de getallen zijn bewerkt door Russische bloggers, die de documenten veelvuldig delen op sociale media.

Oekraïne denkt daarom aan een desinformatiecampagne van het Kremlin. Moskou zou zo proberen twijfel te zaaien over de slagkracht van het Oekraïense leger. Volgens Kyiv staat "een zeer groot deel vol met fictieve informatie", al denken analisten dat een groot deel wel authentiek is. Het Pentagon heeft niet op de informatie gereageerd en probeert de gelekte documenten te laten verwijderen. Maar het is daar tot dusver niet in geslaagd.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

VS kondigde deze week nieuw steunpakket aan

Eerder deze week liet de VS weten Oekraïne opnieuw militaire steun te bieden. Het gaat om een bedrag van 2,6 miljard dollar (bijna 2,4 miljard euro). Het pakket bevat onder meer munitie voor HIMARS-raketwerpers. In de documenten staat onder meer hoe snel Oekraïne die munitie opgebruikt.

De krant beweert dat een van de topgeheime documenten "de status van het conflict vanaf 1 maart" beschrijft, oftewel de recente situatie aan het front.

Ander materiaal bevat volgens de publicatie beknopte informatie over twaalf Oekraïense brigades die in gereedheid worden gebracht. Daarvan lijken er negen te zijn opgeleid en bevoorraad door de Verenigde Staten en andere leden van de NAVO.