Oekraïens verweer bij Bakhmut lijkt nu toch echt op laatste benen te lopen

De verdediging van Bakhmut door Oekraïense strijdkrachten lijkt na maanden van zware gevechten op z'n einde te lopen. De Russische troepen rukken weer langzaam op in de stad, die ze bijna helemaal in handen hebben.

De leider van de Wagner Group, het huurlingenleger dat meevecht met Rusland, zei deze week nog te verwachten dat de Oekraïense strijdkrachten zich niet zullen terugtrekken. "Ze gaan voorlopig nergens heen", zei Yevgeny Prigozhin op zijn Telegram-kanaal.

Prigozhin beschuldigde eerder het Russische ministerie van Defensie ervan zijn huurlingenleger opzettelijk te weinig voorraden te geven en daarmee de opmars te vertragen. Volgens Britse inlichtingendiensten hebben het Russische leger en de Wagner Group hun vete tijdelijk opzijgezet. Daardoor winnen de Russen nu weer terrein.

Nu de winter voorbij is, verwacht Oekraïne een nieuw Russisch offensief bij Bakhmut. De Oekraïense militairen hebben zich verschanst in loopgraven rond de stad. De plaatselijke legeraanvoerder Serhiy Cherevatyi zegt tegen persbureau Reuters dat Oekraïne delen van de stad nog onder controle heeft. Hij erkende dat de Russen "tactische successen behalen", maar ze betalen "een hoge prijs" voor hun opmars.

De Russische troepen zouden het centrum van de stad inmiddels in handen hebben en verder optrekken naar het westen. Ook voeren ze volgens de Britten beter gerichte lucht- en raketaanvallen uit. Daardoor worden de bevoorradingslijnen van de Oekraïense strijdkrachten verder bedreigd.

De strijd om Bakhmut is uitgelopen op de bloedigste en langste veldslag van de oorlog tot nu toe. Al maanden proberen de Russen Bakhmut in handen te krijgen, maar Oekraïne blijft doorvechten om de stad te behouden. Bakhmut is daardoor hét symbool geworden voor de oorlog in Oekraïne.