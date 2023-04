Rusland claimt arrestatie van vrouw die militaire blogger doodde met bomaanslag

Rusland heeft maandag een vrouw aangehouden als verdachte van de bomaanslag in een café in Sint-Petersburg. Daarbij kwam de bekende militaire blogger Vladlen Tatarsky zondag om het leven. Volgens de Russische onderzoekscommissie werd de aanslag uitgevoerd door Darya Trepova. Ook Oekraïne wordt van betrokkenheid beschuldigd.

De veertigjarige Tatarsky - zijn echte naam was Maxim Fomin - was een bekende voorstander van de Russische inval in Oekraïne. In zijn video's sprak de blogger vol lof over de oorlog, al vond hij ook dat het Russische leger nog niet ver genoeg gaat. Tatarsky had meer dan 560.000 volgers op Telegram.

Tatarsky leidde zondag een discussieavond voor de Cyber Front Z-beweging. Leden van die beweging posten online propaganda over de Russische regering en de oorlog in Oekraïne. Ze staan bekend als het trollenleger van het Kremlin.

Dertig andere aanwezigen raakten gewond toen de bom afging. Tien mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Tatarsky is voor zover bekend het enige dodelijke slachtoffer tot nu toe.

De Russische autoriteiten beweren met Trepova de aanslagpleger te hebben opgepakt. De 26-jarige Russische vrouw zou de explosieven het café in hebben gesmokkeld. Trepova zou eerder al eens zijn opgepakt omdat ze meedeed aan protesten tegen de oorlog in Oekraïne. Ze werd eerder op maandag al op een landelijke opsporingslijst geplaatst door het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Russische politici beschuldigen Oekraïne van betrokkenheid bij de aanslag. De Oekraïense regering zou Trepova hebben geholpen bij het organiseren en uitvoeren van de bomaanslag. Oekraïne ontkent dat en noemt de aanslag "binnenlands terrorisme in Rusland".

Tweede aanslag op bekende Rus op Russisch grondgebied

De gang van zaken doet denken aan de aanslag op Darya Dugina. Zij was de dochter van Aleksandr Dugin, een invloedrijke adviseur van de Russische president Vladimir Poetin. Dugina kwam in augustus vorig jaar om het leven door een bomaanslag op haar auto.

Ook voor de dood van Dugina hield Rusland opvallend snel een vrouw als verdachte aan. De Oekraïense Natalya Vovk werd zonder bewijs als dader genoemd door het Kremlin. Rusland eist de uitlevering van Vovk door Estland, waar ze na de aanslag naartoe zou zijn gevlucht.